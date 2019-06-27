Ayşe öğretmen beraat etti
Katıldığı bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası üzerine bu kez Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararıyla yeniden yargılanan Ayşe Çelik beraat etti.
Çelik karar sonrası “Geç verilmiş bir karar. Olması gereken buydu. Sözlerimizin arkasındayız” dedi.
Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a 8 Ocak 2016 günü telefonla bağlanan ve doğudaki operasyonları eleştiren Ayşe Çelik hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ayşe Çelik 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Çelik’in avukatları, yerel mahkeme kararının bozulması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Çelik hakkında verilen hapis cezasını onadı.
Bunun üzerine Çelik 6 aylık kızıyla birlikte cezaevine girdi. Avukatının başvurusu üzerine infazı ertelenen Çelik 2 hafta sonra tahliye edildi. Çelik’in avukatı bu kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi Ayşe Çelik’in “ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılanmasına hükmetti. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamada, sanık hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali söz konusu olduğuna dair tespit gözetilerek sanığın suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatine karar verdi.
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