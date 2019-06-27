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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ayşe öğretmen beraat etti

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Ayşe öğretmen beraat etti

Katıldığı bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası üzerine bu kez Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararıyla yeniden yargılanan Ayşe Çelik beraat etti.

Çelik karar sonrası “Geç verilmiş bir karar. Olması gereken buydu. Sözlerimizin arkasındayız” dedi.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a 8 Ocak 2016 günü telefonla bağlanan ve doğudaki operasyonları eleştiren Ayşe Çelik hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ayşe Çelik 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Çelik’in avukatları, yerel mahkeme kararının bozulması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Çelik hakkında verilen hapis cezasını onadı.

Bunun üzerine Çelik 6 aylık kızıyla birlikte cezaevine girdi. Avukatının başvurusu üzerine infazı ertelenen Çelik 2 hafta sonra tahliye edildi. Çelik’in avukatı bu kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi Ayşe Çelik’in “ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiğine karar vererek yeniden yargılanmasına hükmetti. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamada, sanık hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali söz konusu olduğuna dair tespit gözetilerek sanığın suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatine karar verdi.

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