Ayşe Kardaş Ergezen kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcısı
Ayşe Kardaş Ergezen, yeni kabinenin oluşmasıyla birlikte Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılığına atanan isim oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra yurt dışında eğitimini sürdüren Ayşe Kardaş Ergezen, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Kardaş, 2016 yılından bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevinde yer almıştır. Peki, Ayşe Kardaş Ergezen kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ayşe Kardaş Ergezen, 1980 yılında, Balıkesir- Gönen’de doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus’ta başladığı ilk öğrenim hayatını Gönen’de , Orta öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. İsveç Jönköping Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme eğitimi aldı. Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset alanında yaptı.
İş hayatına Finansbank’ta yönetici olarak başladı. Daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. Oxford Üniversitesin’de Diplomasi eğitimi aldı.2015 yılı Haziran seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.
Birçok Sivil Toplum kuruluşunda aktif görev aldı. Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcilik başkanlığı yaptı. Halen KADEM YYK üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesidir.
Mart 2016’dan itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi.
İhsan Efe’nin annesi olan Ayşe Kardaş Ergezen, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
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