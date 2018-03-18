'Ayrıştırıcı söylem din istismarı'

“Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzurumuzu bozan, fitne ve tefrikaya sebep olan söz, anlayış ve davranışlar İslami olamaz. Ayrıştırıcı ve ifsat edici söylemleri İslami referanslarla meşrulaştırmaya çalışmak dinin istismar edilmesidir.



Menfaat beklentisi ve popülist yaklaşımlarla hakikatin örtbas edilmesi, İslam’ın kişisel çıkarlar uğruna kullanılması, dinimize ve milletimize karşı en büyük kötülüktür.



İslam’ın rahmet dini olduğu gerçeğini göz ardı eden sözde selefi anlayışa karşı milletimiz ve İslam dünyası dikkatli olmalıdır. Dini görünümlü sosyal teşekküllerin şeffaf ve denetlenebilir olmaları, İslam’ın temel kaynaklarına sadık kalmaları hayati önemi haizdir.



Kadının onurunu ve toplumsal konumunu hedef alan, cinsiyeti üzerinden ayrımcılığa tabi tutan her türlü düşünce ve yaklaşım İslam’a aykırıdır. Kadına şiddetin adalet ve merhamet peygamberinin hayatından referans bulması mümkün değildir.



Çocuk istismarı, dinle, akılla, vicdanla bağdaşmayan, insanlık dışıdır. Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma, anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesi kabul edilemez.”