'Ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıyız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile buluştuğu iftarda, İslamiyet’in kardeşlik dini olduğunu belirterek, “Ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerekiyor. Eğer böyle olursak İslamiyet’e en büyük hizmeti yapmış oluruz” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleri ile İftarda buluştu. İftar basına kapalı olarak yapıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle sohbet etti. Dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, İslamiyet’in hoşgörü, sevgi ve kardeşlik dini olduğunu anımsatarak, “Ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerekiyor. Eğer böyle olursak İslamiyet’e en büyük hizmeti yapmış oluruz” dedi.
KURUMLARIN DİNİ OLMAZ
Kılıçdaroğlu, bazı çevrelerin CHP’yi “dinsiz parti” olarak göstermeye çalıştığını savunarak, “Bu haksız ithamlara inanmayın. Kurumların dini olmaz. Örneğin Merkez Bankası’nın dini olabilir mi? Partilerin de dini olmaz. Ancak kişilerin dini inançları olur. Herkesin inancına saygılı olunması gerekir. Zaman zaman CHP’ye bu konuda yöneltilen eleştirileri kabul etmek mümkün değildir. O nedenle söylüyoruz; inanç üzerinden siyaset olmaz, kimlik üzerinden siyaset olmaz, yaşam tarzı üzerinden siyaset olmaz” dedi.
VEDA HUTBESİ HERKESE ÖĞRETİLMELİ
Kılıçdaroğlu, adaletin önemine de vurgu yaparak, “Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi aslında bir insan hakları beyannamesidir. Günümüze ışık tutar. O nedenle herkese öğretilmesi gerekir. Bu konuda en çok sorumluluk da siz imam hatiplilere düşüyor” mesajı verdi.
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