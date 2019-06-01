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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıyız'

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'Ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıyız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile buluştuğu iftarda, İslamiyet’in kardeşlik dini olduğunu belirterek, “Ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerekiyor. Eğer böyle olursak İslamiyet’e en büyük hizmeti yapmış oluruz” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleri ile İftarda buluştu. İftar basına kapalı olarak yapıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle sohbet etti. Dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, İslamiyet’in hoşgörü, sevgi ve kardeşlik dini olduğunu anımsatarak, “Ayrıştırıcı değil birleştirici olmamız gerekiyor. Eğer böyle olursak İslamiyet’e en büyük hizmeti yapmış oluruz” dedi.

KURUMLARIN DİNİ OLMAZ

Kılıçdaroğlu, bazı çevrelerin CHP’yi “dinsiz parti” olarak göstermeye çalıştığını savunarak, “Bu haksız ithamlara inanmayın. Kurumların dini olmaz. Örneğin Merkez Bankası’nın dini olabilir mi? Partilerin de dini olmaz. Ancak kişilerin dini inançları olur. Herkesin inancına saygılı olunması gerekir. Zaman zaman CHP’ye bu konuda yöneltilen eleştirileri kabul etmek mümkün değildir. O nedenle söylüyoruz; inanç üzerinden siyaset olmaz, kimlik üzerinden siyaset olmaz, yaşam tarzı üzerinden siyaset olmaz” dedi.

VEDA HUTBESİ HERKESE ÖĞRETİLMELİ

Kılıçdaroğlu, adaletin önemine de vurgu yaparak, “Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi aslında bir insan hakları beyannamesidir. Günümüze ışık tutar. O nedenle herkese öğretilmesi gerekir. Bu konuda en çok sorumluluk da siz imam hatiplilere düşüyor” mesajı verdi.

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