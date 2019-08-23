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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
23.08.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

"Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışımız var"

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"Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışımız var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden seçilen belediye başkanları için 7 ilke belirlediklerini ifade ederek, "Eğer bulunduğunuz kentte, mahallede, ilde, ilçede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. O çocuğun karnı doyacak, ailesi, annesi huzur içinde akşam yatağa yatıracak. Bizim siyaset anlayışımız bu, yeni bir siyaset anlayışı. Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı." dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyeyi ziyaretinin ardından hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, kavgadan uzak, Türkiye'nin çıkarlarına odaklanmış, ülkenin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çizgi çerçevesinde büyüyüp güçleneceği, itibarının sürekli artacağı ve her alanda üreteceği yeni bir siyaset anlayışını inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bunun için 7 ilke belirlediklerini ve belediye başkanlarından bunlardan ödün verilmemesini istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Herkese eşit davranın dedik. 'Efendim bu mahalle bana oy vermedi, ben onların burnunda getireceğim.' Hayır, asla. Oy versin vermesin, nerede sorunu olan bir vatandaşımız varsa oraya gidecek ve sorununu çözeceksiniz. En büyük arzumuz budur. Yine söyledim, eğer bulunduğunuz kentte, mahallede, ilde, ilçede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. O çocuğun karnı doyacak, ailesi, annesi huzur içinde akşam yatağa yatıracak. Bizim siyaset anlayışımız bu, yeni bir siyaset anlayışı. Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı."

Kılıçdaroğlu, dış politikada yanlışlar yapıldığını öne sürdü.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Doğu bataklığında bizim ne işimiz var? Allah aşkına bir Allah'ın kulu çıksın, Orta Doğu bataklığında Türkiye'nin ne işi var? Biz niye oraya girdik? Hangi gerekçeyle girdik? 'Efendim, oraya giriyoruz.' Niye girdik? Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıydı, birisi talimat verdi, girdi. Kendisine şu soruyu sordum: 'Seni Orta Doğu bataklığına hangi egemen güçler soktu?' Buradan, güzel bir ilçeden, güzel bir beldeden tekrar soruyorum: Seni Orta Doğu bataklığına hangi egemen güçler soktu? Bunun cevabını ben istiyorum. Hangi egemen güçler? Bizim Suriye ile bir sorunumuz yoktu. Bizim Mısır'la bir sorunumuz yoktu. Niye Mısır'la kavga ettik? Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi Mısır. Ben diyorum ki Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi. Vay efendim, 'Sen bayrağı biliyor musun? Gemilerimiz var orada, tanımıyor musun?' Sen meraklanma beyefendi, ben bayrağı senden çok daha iyi bilirim. Hele hele Gazi Mustafa Kemal'in partisinde, onun koltuğunda oturan bir genel başkana bayrak edebiyatı yapamazsın, milliyetçilik edebiyatı yapamazsın."

Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışımız var


"KIBRIS'TA TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYORSA RAHMETLİ ECEVİT'İN SAYESİNDEDİR"

Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin vatanı, bayrağı ve bütün vatandaşlarını sevmekle olacağını belirtti.

Milliyetçiliğin, vatanın her çakıl taşına sahip çıkmak anlamına da geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ben Allah aşkına şu soruyu sorayım, ben sormayayım da kim sorsun: Arkadaş, Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıran kimdi? Şu sorunun cevabını istiyorum. Süleyman Şah Türbesi'ni hem mezarı hem bayrağıyla kendi topraklarından kaçırıp başka bir yere getiren kimdi? Şimdi bana kalkmış milliyetçilik edebiyatı yapıyor. 'Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım' diyen kimdi? Şimdi kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor, 'Kıbrıs' diyor. Eğer bugün Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Ecevit'in sayesindedir. Sen 'milliyetçilik' diyorsun, hangi milliyetçilik? Sakarya'daki orduya ait Tank Palet Fabrikasını, Katar Ordusuna peşkeş çekeceksin, ben buna itiraz edeceğim, sen bana bayraktan söz edeceksin. Sen bana bayraktan söz edemezsin. O bayrak benim ruhumda, kalbimde, aklımda, mantığımda ve tarihimde var. Sen kim, milliyetçilik kim? Vatan sevmek başka bir şeydir, bayrağı sevmek başka bir şeydir, ona inanmak başka bir şeydir.

Bunları anlatmamın nedeni şu: Biz demokrasiden, kadın-erkek eşitliğinden, gelir dağılımından, gelir dağılımda eşitlikten, çitçinin kazanmasından, esnafın kazanmasından, emeklinin kazanmasından, işsizlikle mücadeleden söz edince bir şeyler bulacaklar. Kılıçdaroğlu'na nasıl saldıracaklar, buradan saldıracaklar. Tutmaz arkadaş tutmaz, ne söylersen söyle tutmaz çünkü bu yürekte insan sevgisi var, vatan sevgisi, bayrak sevgisi var burada."

"BÜTÜN KOMŞULARIMIZLA BARIŞ İÇİNDE OLMALIYIZ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlığa itildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizi Doğu Akdeniz'de yalnızlığa ittiler, bunun adına da 'değerli yalnızlık' dediler. Ne değerli yalnızlığı? Ben söylemiyorum. Dolayısıyla biz bütün komşularımızla barış içinde olmalıyız. Suriye'yle de İran'la da Irak'la da Rusya'yla, Yunanistan'la, Bulgaristan'la herkesle barış içinde olmalıyız. Mustafa Kemal'in temel bir ilkesi vardır: Eğer birilerine bir şey söyleyeceksen önce bütün komşularınla barışı sağlayacaksın. Sana en yakından birisi ihanet etmemeli. Eğer sen komşularınla kavga edersen birisine bir şey söyleyemezsin. O nedenle savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal, savaşın zorunlu olmadıkça bir cinayet olduğunu kabul ediyor ve diyor ki 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırıldığı zaman Türkiye bağımsızlığını korur.' Biz bunu yapmak zorundayız."

Ziyaretinde, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile partililer eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Erdek ve Manyas ilçe belediyelerine de uğradı. Kılıçdaroğlu'nun Erdek Belediyesini ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verilen ve bu nedenle görevini devreden Belediye Başkanı Hüseyin Sarı da hazır bulundu. İlçe ve belediye hakkında bilgiler veren Sarı, daha sonra sembolik olarak şehrin anahtarını Kılıçdaroğlu'na takdim etti.

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