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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ayrımcı dili şiddetle kınıyoruz: Ayrımcı dili şiddetle kınıyoruz

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Ayrımcı dili şiddetle kınıyoruz: Ayrımcı dili şiddetle kınıyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, seçimlerle ilgili “Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. Biz ayrımcı, bölücü bu tür dili şiddetle kınıyoruz. Türkiye’de 82 milyon eşit vatandaştır. Vatandaşları ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak asla kabul edilemez” dedi. Bakan Gül, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş’ı da eleştirdi.

Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken özetle şöyle konuştu:
“‘HDP olarak bizim oylarımızla seçileceksiniz ve biz yöneteceğiz şimdiden söylüyoruz’ diye pazarlığa oturuyor. Ankaralı vatandaşlarımız şunu gördü, 1 Nisan’dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara’da belediyeyi HDP yönetecektir. Çünkü mecliste HDP şu ana kadar yer alamadı. İstanbul’da, Ankara’da güçlü bir şekilde belediye meclis üyesi olarak girecekler. Bu anlamda örtük bir ittifakın olduğu görülüyor. Siz bunu saklıyorsanız demek ki milletten kaçırdığınız, gizlediğiniz bir şey var. Demek ki milletin rahatsız olduğu bir iş yapıyorsunuz. Bu açık olmuştur.

YETKİLER ALINIR

Milletimiz kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir. Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. Biz ayrımcı, bölücü bu tür dili şiddetle kınıyoruz. Türkiye’de 82 milyon eşit vatandaştır. Vatandaşları ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak asla kabul edilemez. Bu siyaset dilini de 31 Mart’ta vatandaşlarımız asla tasvip etmeyecek. Milletimiz bunu, siyaseten bu erdemsizliği, kendisine karşı yapılan bu kirli işbirliğini açığa çıkarmış, bunun gereğini yapacak, sandıkta bunun hesabı sorulacaktır. Gizli bir pazarlık olunca milletimiz bunu kabul etmiyor. Siyaseten de milletimiz bunun karşılığını sandıkta verecektir. Belediye başkanı da, meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır.”

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