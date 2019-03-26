Ayrımcı dili şiddetle kınıyoruz: Ayrımcı dili şiddetle kınıyoruz
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, seçimlerle ilgili “Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. Biz ayrımcı, bölücü bu tür dili şiddetle kınıyoruz. Türkiye’de 82 milyon eşit vatandaştır. Vatandaşları ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak asla kabul edilemez” dedi. Bakan Gül, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş’ı da eleştirdi.
Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken özetle şöyle konuştu:
“‘HDP olarak bizim oylarımızla seçileceksiniz ve biz yöneteceğiz şimdiden söylüyoruz’ diye pazarlığa oturuyor. Ankaralı vatandaşlarımız şunu gördü, 1 Nisan’dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara’da belediyeyi HDP yönetecektir. Çünkü mecliste HDP şu ana kadar yer alamadı. İstanbul’da, Ankara’da güçlü bir şekilde belediye meclis üyesi olarak girecekler. Bu anlamda örtük bir ittifakın olduğu görülüyor. Siz bunu saklıyorsanız demek ki milletten kaçırdığınız, gizlediğiniz bir şey var. Demek ki milletin rahatsız olduğu bir iş yapıyorsunuz. Bu açık olmuştur.
YETKİLER ALINIR
Milletimiz kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir. Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. Biz ayrımcı, bölücü bu tür dili şiddetle kınıyoruz. Türkiye’de 82 milyon eşit vatandaştır. Vatandaşları ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak asla kabul edilemez. Bu siyaset dilini de 31 Mart’ta vatandaşlarımız asla tasvip etmeyecek. Milletimiz bunu, siyaseten bu erdemsizliği, kendisine karşı yapılan bu kirli işbirliğini açığa çıkarmış, bunun gereğini yapacak, sandıkta bunun hesabı sorulacaktır. Gizli bir pazarlık olunca milletimiz bunu kabul etmiyor. Siyaseten de milletimiz bunun karşılığını sandıkta verecektir. Belediye başkanı da, meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır.”
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