Ayrılıp barıştığı karısını boğdu

İstanbul’da yaşayan Turan (33) ve Tuğçe (28) Demiryaran altı yıl önce evlenmiş ve bir oğulları olmuştu. Önceki gece 23.00 sıralarında, 155 Polis İmdat hattını arayan Turan Demiryaran eşini boğarak öldürdüğünü söyleyerek evinin adresini verdi. Polis eve geldiğinde Turan Demiryaran’ın elinde bıçak vardı. Sol bileğinden kan akıyordu. Elindeki bıçak alındı. Eşi hareketsiz yatıyordu. Turan Demiryaran polise, “Boğarak öldürdüm, kendimi de öldürmek istedim” dedi.



ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE



Cinayet sırasında 5 yaşındaki oğulları da evdeydi. Polis ve eve gelen sağlık ekipleri Tuğçe Demiryaran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boğazında morluklar vardı. Turan Demiryaran, polis merkezindeki ifadesinde, “Eşimle daha önceden yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma aşamasına gelmiştik. Bir süre ayrı yaşadık. Eşimle tekrar bir araya geldik. Eşimin telefonunda erkek fotoğrafları görünce kendisine sordum. Ayrı yaşadığımız dönemde görüştüğünü söyledi. Tartışmaya başladık. Kaldıramayacağım laflar söyledi. Ben de kendimi kaybettim. Boğazını sıkmaya başladım. Bir süre sonra hareketsiz kalınca bıraktım. Öldüğünü düşünerek mutfaktan aldığım bıçakla sol bileğimi kestim” diye konuştu.