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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (AA)
13.12.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına gizlice cep telefonu koydu ve… Akılalmaz!

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Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına gizlice cep telefonu koydu ve… Akılalmaz!

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına gizlice koyduğu cep telefonundan arayarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına koyduğu cep telefonundan ve ankesörlü hatlardan arayarak "tehdit" ve "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müşteki Münevver Kızıl katıldı. Sanık Seyfettin Tanko ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ifadesi alınan müşteki Münevver Kızıl, sanığın kendisine iftira atarak parasını çaldığını öne sürdüğünü belirterek, "Bu nedenle şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Bu dosyayla birlikte 4 tane yargılama devam etmektedir. 5 tane de soruşturma vardır.’’ dedi.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonra gazetecilere açıklama yapan Münevver Kızıl, bugün burada yüzlerce kadının olmasını umut ettiğini, 5 yıldır şiddete maruz kaldığını savunarak, "Her gün bir kadın ölüyor. Benim can güvenliğim yok. Birileri artık bu yaşananlara sahip çıksın." dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Münevver Kızıl ile sanık Seyfettin Tanko’nun bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra 2013 yılında ayrıldıkları anlatılıyor.

Ayrılmalarından sonra müştekinin şüpheli hakkında farklı tarihlerde şikayette bulunduğu, 2017 yılının Ağustos ayında şüpheli ile müştekinin Pendik’te buluştukları belirtilen iddianamede, Tanko'nun müştekinin bilgisi ve rızası olmadan çantasına bir telefon koyduğu ve müştekiyi bu telefondan ve ankesörlü hatlardan arayarak hakaret edip, tehditte bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Seyfettin Tanko'nun "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

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