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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
01.08.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca büyük vurgun ortaya çıktı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aynı otomobillerin onlarca kişiye satıldığını iddia eden 80 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayında 50 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan olayın ardından öğretmen Emre K.’nın hakkında soruşturma açıldığı ardından görevine tekrar döndüğü belirtildi.

Kırıkhan ilçesinde ticaretle uğraşan farklı mesleklerle uğraşan yaklaşık 80 kişi parasını ödedikleri kişinin otomobilleri teslim etmemesi üzerine dolandırıldıklarını iddia ederek emniyete başvurdu.

İddialara göre, Kırıkhan’da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okulda öğretmenlik yapmakta olan Emre K. Dörtyol'da kendisinin olduğunu iddia ettiği bir oto galeri ve bir yediemin deposu üzerinden Kırıkhan’daki tanıdıklarına otomobil satmaya başladı.

İhaleyle devletin icra makamlarından satın aldığı otomobilleri piyasasının 20-25 bin lira aşağısına Kırıkhan’da satmaya başlayan Emre K. kısa sürede çevresinin güvenini kazandı. Öğretmen olmasının verdiği güvenle birçok kişi Emre K.’dan otomobil sipariş etti.

Emre K.'nın Belen'de bulunan evini boşaltmak istediği haberini alarak Kırıkhan'dan Belen ilçesine toplu halde gelerek Emre K.'yı görmek isteyen mağdurlar amaçlarına ulaşamadı. Emre K.’nın memleketten kaçacağını Belen Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bildiren mağdurlar geç saatlere kadar burada beklediler.

Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca büyük vurgun ortaya çıktı

Dolandırdığı iddia edilen Emre K. 

"Ben 50 yıllık birikimimi verdim mağdurum"

Mağdurlardan Necmettin Yar, 1 milyon yüz bin lira karşılığında 23 tane otomobil aldığını belirterek, "Ben Emre K. ile eniştem aracılığıyla tanıştım. Olmayan arabaları almışız parasını ödedik. ‘Arabalarınız bugün, yarın gelecek’ diye bizi on aydır oyaladı. Dörtyol'da oto galerisi ve yediemin deposu vardı gittik gördük. Bizi güvendirdi ama bugüne kadar bir tane araç teslim etmedi. Bana sattığı arabayı defalarca başkasına satmış. Bize arabaların fotoğraflarını gönderdi ama ne araba geldi ne paramızı verdi. Benim gibi 70-80 kişi mağdur yetkililerden yardım bekliyoruz. Ortada 50 trilyonluk vurgun var. Ben 50 yıllık birikimimi verdim mağdurum" dedi.

Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca büyük vurgun ortaya çıktı
Mağdurlardan Hamit Kaya ise kendisine gönderilecek araçların fotoğraflarını göstererek, "Geldi, gelecek, yolda diyerek bizleri oyaladı. İstanbul’dan ihaleden aldığı otomobilleri bizlere satacağını söylemişti ama ortada ne otomobil var ne paramızı alabiliyoruz" diye konuştu.

4 oğlu dolandırılan Mehmet Bayar ise yaşlı haliyle emniyete gelerek çocuklarının hakkını aradığını söyledi.

Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca büyük vurgun ortaya çıktı
"Adalete güveniyoruz"

Mağdurların avukatlığını üstlenen Avukat Mutlu Bozkurt, adaletin gerekeni yapacağına inandıklarını söyledi.

Avukat Bozkurt, şunları kaydetti:
"Ortada bir dolandırıcılık eylemi var. Bu şahıs güven kazanmak için galeri ve yediemin deposu açmış ve bu şekilde insanların güvenini kazanmış daha sonra piyasadan topladığı paralarla araba alacağını iddia etmiş. Buradaki vatandaşlar mağdurların 3’te biri, biz Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığına bu kişi hakkında şikayette bulunduk. Emre K. hakkında adli kontrol tedbiri konuldu. Haftada iki gün imzasını atmakta ancak biz yetkililerden mağdurların haklarının savunulabilmesi için adalet sisteminin daha hızlı işlemesini talep ediyoruz, adalete güveniyoruz bu işin peşindeyiz inşallah devletimiz bu kişi hakkında gerekli işlemleri yapacaktır. Mağdurların birçoğu bu şahsın öğretmen olmasından dolayı güvenmiştir" dedi.

Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca büyük vurgun ortaya çıktı

Öte yandan olayın ardından öğretmen Emre K.’nın hakkında soruşturma açıldığı ardından görevine tekrar döndüğü belirtildi.

Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca büyük vurgun ortaya çıktı

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