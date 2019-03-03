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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
03.03.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Aynı otomobili 85 kişiye satıp, 550 bin liralık vurgun yapmışlar

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Aynı otomobili 85 kişiye satıp, 550 bin liralık vurgun yapmışlar

Adana merkezli 7 ilde telefonla iletişime geçtikleri devlet memurlarını kendilerini İcra Müdürlüğü çalışanı olarak tanıtıp, ellerinde temiz hacizli bir araç olduğunu söyleyerek dolandırdıkları öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, aynı aracı 85 kişiye sattığı ve 550 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'İcra Müdürlüğü' çalışanı olarak tanıtan çetenin 'İcralık otomobilleri piyasa değerinin altında satıyoruz' diyerek başta devlet memurları olmak üzere vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da 500 polisle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 'Son Haciz' adı verilen operasyonda çetenin İzmir'de yaşayan lideri Ali Ç.'nin de (47) aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

METEOROLOJİ MÜDÜRLERİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Polis, operasyonla çetenin dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Kamu hastaneleri, askeri birlikler, polis merkezleri ve devlet kurumlarını arayan çete üyelerinin, 'Biz icra müdürlüğünden arıyoruz. Elimizde çok temiz bir araç var. Hakime hanım bu aracı gece gündüz ülkesi için fedakarca çalışan devlet memurlarımızdan birinin almasını istedi. İlgilenirseniz bu aracı bedelinin çok altında size verelim' diye teklifte bulunduğu belirlendi.

Bu yolla çetenin tuzaklarına düşürdüğü memurlardan, aracın 'ihale bedelinin bir kısmı’ adı altında 10 ila 15 bin lira arasında değişen bir miktar parayı verdikleri hesaba yatırmalarını istediği saptandı. Ayrıca şüphelilerin özelliğini ezbere bildikleri aynı otomobili 85 kişiye sattığı ve 550 bin lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Mağdurlar arasında 2 Meteoroloji Bölge Müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenler olduğu da tespit edildi.

Emniyetteki ifadesi alınan 38 şüpheliden 10'u ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 28 kişinin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

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