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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)
05.09.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Aynı mezarda toprağa verildiler

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Samsun'da, geçen hafta evinde iple tavana asılı halde bulunan Fatma B. (27) ve beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde aynı mezarlıkta, yan yana toprağa verildi.

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  • Aynı mezarda toprağa verildiler
  • Aynı mezarda toprağa verildiler
  • Aynı mezarda toprağa verildiler
  • Aynı mezarda toprağa verildiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Acı olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma B. ve Aybüke bebeğin hayatlarını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ilk bulgulara göre bebeğin kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duran savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.

AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİLER

Fatma B. ve kızı Aybüke'nin cenazesi, aynı tabut içinde dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Taşbaca Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ile bebeği, aynı mezarlığa defnedildi.

Baba Tarık B., yaptığı açıklamada eşinin bebeğini öldürüp intihar ettiği yönünde sosyal medyada linç edildiklerini söyledi. Otopsi raporunda her şeyin ortaya çıkacağını anlatan ve sosyal medya hesabından da konuyla ilgili son kez açıklamada bulunduğunu ifade eden Tarık B., "Bu haberler tamamen asılsız. Sosyal medyada bana da ithamlarda bulunuyorlar.

Muhtemel olan eşim çocuğumuzu emzirdikten sonra beşiğine yatırıp kendisi uyuyor. Uyandığında ise sırt üstü yatan kızımızın kendi sütü ile boğulup vefat ettiğini görünce beşikten alıp, müdahale ediyor. Vefat ettiğini anlayınca, bir müddet düşünüp ardından lohusalığın da vermiş olduğu ruh haliyle kendi canına kıyıyor.

Bu senaryo adli tıp raporu aksini iddia edene kadar da geçerlidir. Adli vaka olduğu için gerek eşimin gerek benim cep telefonu ve hatlarımıza polis tarafından incelenmesi için el konulmuştur. İnsanları biraz vicdanlı olmaya davet ediyorum.

Yaşadığım acının tarifi yok. İyi niyetli tüm taziye mesajları, temennileri, dileklerin de bulunan tanıyan tanımayan herkesten Allah razı olsun. Geriye kalan ve yukarı da bahsettiğim kötü niyetli ithamlar da bulunan insanlara da şunu diyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Anne ve bebeği aynı tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı
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