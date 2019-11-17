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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.11.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı

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Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı

MALTEPE'de 75 yaşındaki Ferda T.'yi adına çok sayıda telefon hattı açıldığını söyleyerek 195 bin TL'sini aldığı iddia edilen 20 yaşındaki Ahmet Ö., aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakayı ele verdi. Suç üstü yakalanan Ahmet Ö. tutuklandı.

Mağdur Ferda T.'nin başına gelen ilk dolandırıcılık olayı, 4 Kasım, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mağdur Ferda T. telefonla aranarak adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurtdışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığının söylenmesi üzerine evine gelen şüpheli Ahmet Ö'ye 195 bin TL parasını verdi. Dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu Maltepe İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. 

Dolandırıcılar mağdur Ferda T. ile bu kez de evini sattırmak için telefon irtibatına geçti. Mağdur Ferda T. bu kez polisin yönlendirmesiyle dolandırıcılara evini sattığına ve evin satış bedeli olan 495 bin TL'nin hazır olduğuna inandırdı. 8 Kasım günü, içinde para olduğu süsü verilen çantayı almaya gelen şüpheli Ahmet Ö. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur Ferda T., yakalanan şüpheli Ahmet Ö.'yü ilk parayı alan şahıs olarak teşhis etti. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

MALTEPE'de 75 yaşındaki Ferda T.'yi adına çok sayıda telefon hattı açıldığını söyleyerek 195 bin TL'sini aldığı iddia edilen 20 yaşındaki Ahmet Ö., aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakayı ele verdi. Suç üstü yakalanan Ahmet Ö. tutuklandı.

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