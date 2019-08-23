Erdoğan, Tatar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye, KKTC’nin güvenliği ve refahı için yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam edecektir. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin adadaki ve bölgedeki çıkarlarını da aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. AB’nin adadaki sorunun çözümü konusunda BM’ye ve uluslararası topluma verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanında yer alması kendi ayıbıdır.

AB KENDİNE ZARAR VERİYOR

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetleri sebebiyle ülkemize ve KKTC’ye yönelik sözde tedbirler açıklayan AB bu tavrıyla bize değil kendisine zarar veriyor. Türkiye, Kıbrıs meselesiyle adayla olan derin tarihi bağları yanında buradaki üç garantör ülkeden biridir. Üç garantör ülkeden biri olması hasebiyle söz hakkı vardır. Bu arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. AB bu meseleye müdahale tarzıyla adada eşitliği değil eşitsizliği, hakkaniyeti değil haksızlığı, barışı değil zulmü savunan bir konuma düşmüştür. Maalesef AB’nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını çözüm değil çözümsüzlükte cesaretlendirmektedir. Kıbrıs Rum Kesimi ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır.

HİÇBİR PROJE HAYATA GEÇİRİLEMEZ

O gün gelene kadar Türkiye olarak KKTC ile birlikte her alanda kendi yol haritamıza uygun adımlar atmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de ne Türkiye’yi ne de KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını sınamak isteyenler şu ana kadar gerekli dersleri almış olmalıdırlar. Yaşananlardan hâlâ ders almayanlar varsa onlara da gereken cevabı vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.”

Türkiye’ye güveniyoruz

KKTC Başbakanı Tatar, basın toplantısında şöyle konuştu: “Kıbrıs Türkleri’nin hak ve çıkarlarını korunmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı fedakarlıklar ve Doğu Akdeniz’deki çalışmalar bizlere güç vermektedir. Kıbrıs Türkleri barış ve anlaşmadan yanadır. Bizim üzerinde fevkalade hassasiyetle durduğumuz bir konu vardır o da Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğüdür. Kıbrıs Türkleri, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklar. Biz Türkiye’ye her zaman güvendik, güvenmeye devam edeceğiz.”