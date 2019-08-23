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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aynı kararlılıkla devam

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Aynı kararlılıkla devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Beştepe’de bir araya geldi.

Erdoğan, Tatar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye, KKTC’nin güvenliği ve refahı için yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam edecektir. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin adadaki ve bölgedeki çıkarlarını da aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. AB’nin adadaki sorunun çözümü konusunda BM’ye ve uluslararası topluma verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanında yer alması kendi ayıbıdır.

AB KENDİNE ZARAR VERİYOR

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetleri sebebiyle ülkemize ve KKTC’ye yönelik sözde tedbirler açıklayan AB bu tavrıyla bize değil kendisine zarar veriyor. Türkiye, Kıbrıs meselesiyle adayla olan derin tarihi bağları yanında buradaki üç garantör ülkeden biridir. Üç garantör ülkeden biri olması hasebiyle söz hakkı vardır. Bu arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. AB bu meseleye müdahale tarzıyla adada eşitliği değil eşitsizliği, hakkaniyeti değil haksızlığı, barışı değil zulmü savunan bir konuma düşmüştür. Maalesef AB’nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını çözüm değil çözümsüzlükte cesaretlendirmektedir. Kıbrıs Rum Kesimi ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır.

HİÇBİR PROJE HAYATA GEÇİRİLEMEZ

O gün gelene kadar Türkiye olarak KKTC ile birlikte her alanda kendi yol haritamıza uygun adımlar atmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de ne Türkiye’yi ne de KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını sınamak isteyenler şu ana kadar gerekli dersleri almış olmalıdırlar. Yaşananlardan hâlâ ders almayanlar varsa onlara da gereken cevabı vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.”

Türkiye’ye güveniyoruz

KKTC Başbakanı Tatar, basın toplantısında şöyle konuştu: “Kıbrıs Türkleri’nin hak ve çıkarlarını korunmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı fedakarlıklar ve Doğu Akdeniz’deki çalışmalar bizlere güç vermektedir. Kıbrıs Türkleri barış ve anlaşmadan yanadır. Bizim üzerinde fevkalade hassasiyetle durduğumuz bir konu vardır o da Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğüdür. Kıbrıs Türkleri, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklar. Biz Türkiye’ye her zaman güvendik, güvenmeye devam edeceğiz.”

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