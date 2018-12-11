Aynı ilde iki farklı görüntü!
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya, konuklarına aynı gün içerisinde dört mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.
Antalya'nın "pırlanta gerdanlığı" olarak nitelendirilen dünyaca ünlü ve uluslararası ödüllü Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar denize girip, güneşlenirken, aynı gün içerisinde kente yaklaşık bir saat mesafede 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda ise kar keyfi yaşıyor. Teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan Tahtalı, zirvesi karlarla kaplı dağlar ve bulutlarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Bir taraftan denizi de görme imkanı bulan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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