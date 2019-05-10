Aynı güzel dil bu sefer daha büyük sevgi
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Eyüpsultan’da Meltem ve Ahmet Kandil çiftinin iftar konuğu oldu.
İftar duasını ailenin isteği üzerine İmamoğlu yaptı. İmamoğlu, evden ayrılırken kendisini bekleyen gazetecilerin “23 Haziran seçimleri için sahalara ne zaman ineceksiniz” sorusuna “Sahadayım. Her gün programım var. Bir yandan basın mensuplarıyla buluşuyorum, bir yandan sokaklarda ve iftar sofralarındayım. İftar sonrası toplantılarım var. Ben çalışıyorum. Aynı güzellik, aynı güzel dil, aynı coşku ve bu sefer daha büyük bir sevgi. İstanbul’un her tarafını gezeceğiz. YSK’nın kararı benim zihnimde, gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul’u İBB Başkanı olarak dolaşıyorum” yanıtını verdi. CHP’nin başlattığı bağış kampanyasının hatırlatılması üzerine ise İmamoğlu, “Partinin kararı. İnsanlar ilgi gösteriyor. Kanuna uygun bir şekilde böyle bir süreç olabilir. Neticede böyle bir seçim takvimi yoktu. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
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