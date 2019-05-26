‘Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım’
İYİ Parti dün, Genel Başkan Meral Akşener’in, “Tadilat” dediği tüzük kurultayını basına kapalı yaptı.
Edinilen bilgiye göre Akşener, kapalı oturumda özetle şöyle dedi: “Milletimiz geleceğinden endişe eder hale geldi. Hani Türkiye’nin beka sorunu vardı. Sayın Erdoğan’ın kalbi maşallah o kadar yumuşamış ki ‘hepimiz aynı gemideyiz’ demeye başladı. Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? ‘Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz’ diyerek alkış mı tutalım? Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. ”
Kurultayda birçok maddede değişiklik oldu. Partinin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulu’nun (GİK) üye sayısı 80’den 50’ye düşürülürken Akşener, GİK’in bazı yetkilerini eline aldı. Akşener’e, Başkanlık Divanı üyelerinden üç tanesini GİK üyesi olmayan parti üyelerinden de atayabilme yetkisi verildi. Gelen tepki üzerine atama yetkisi, “Aziz Sancar partimize üye olsa onu Başkanlık Divanına alamayacak mıyız” sözleriyle savunuldu. Uzun tartışmaların ardından kadın kollarının kurulması kararlaştırıldı. Bu hükme karşı çıkanlar, kadınlara yönelik ayrımcılık yapıldığı eleştirisini getirdiler.
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