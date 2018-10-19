Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı!
GeriGündem Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Şeyda AŞATIR / DHA
19.10.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı!

Kayseri'de, otomobille zikzak yaparak giderken, sıkıştırdığı otomobilin ambulansla çarpışmasına ve aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı öne sürülen firari Adnan Özdemir hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Kazada 5 çocuğunu ve 2 torununu kaybeden Safiye Üzüm (56), "İçim yanıyor, geceleri uyuyamıyorum. Nerede bu katil? Bir an önce bu katilin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 25 Mart Pazar günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, 38 KY 432 plakalı otomobiliyle yolda zikzak yaparak ilerleyen Adnan Özdemir'in sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze taşınan 41 BD 308 plakalı ambulans ile çarpıştı. Kazada sürücüsü Mehmet (36) ile otomobildeki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), Mustafa (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Üzüm ailesi fertlerinin cenazeleri, 26 Mart'ta, Sarız ilçesine bağlı İncedere Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Kader Üzüm ise hastanede 8 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. 

KAZADAN SONRA GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Kanepe imalatçısı Adnan Özdemir'in, kazadan 30 saat sonra Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Gürcistan'a geçtiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kazayla ilgili 'Şüpheli Adanan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde gelerek, araçlar arasında makas atarak, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, sol şeritte olan Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet Üzüm’ün kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, aracıyla karşı şeride geçtiği ve karşı şeritte Atilla Hazar’ın kullandığı ambulansla çarpışarak kaza meydana geldi. Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Adnan Özdemir’in neden olduğu kazada asli kusurlu olarak ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüme ve yaralamaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır' denildi. 

İddianamede, ayrıca Adnan Özdemir'in kazanın meydana geldiği gece telefonda konuştuğu kişilerin alkollü olabileceğini söylediklerine de yer verildi.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce firari Adnan Özdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açılmasına karar verildi. Sanığın sorgusu ve savunmasının tespiti için yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Davanın ilk duruşması, 15 Kasım'da görülecek. 

Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı

'NEREDE BU KATİL?'

Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "25 Mart günü saat 23.00'te müvekkilimizin kullandığı araç normal seyrinde giderken sağ taraftan gelen bir araç, müvekkilimizin aracına çarpıyor ve müvekkilimizin aracını karşı şeride atıyor. Karşı şeritten gelen bir ambulansın altında kalan müvekkillerimiz 5 tane yetişkin ve 2 tane çocuğumuz maalesef bu kazada rahmetli oldu. Şahıs daha sonra aracını alarak, kaçıyor ve bir evin altına saklıyor. Kendisi de yurt dışına kaçıyor. Oradaki 2 görgü tanığının ifadesi ile araç bulundu, şahıs tespit edildi. Geçen 6- 7 aylık süreçte maalesef henüz şahıs yakalanamadı. İddianame hazırlandı ve yeni dava açıldı. İlk duruşması inşallah görülecek. Son hukuki, adli süreç budur" dedi.

Kazada 5 çocuğunu ve 2 torununu kaybeden Safiye Üzüm ise "Ne söylenir ki? İçim yanıyor, geceleri uyuyamıyorum. Onların yokluğu beni çok yıprattı. Bir an önce bu katilin yakalanmasını istiyorum. 5 kapım kilitlendi. Dalsız, budaksız kaldım. Gözyaşı dökmekten başka elimden gelen bir şey yok. Katil yakalansın; bilen, gören varsa. Nerede bu katil? 7 gencecik çocuğumu toprağa verdim. Dayanamıyorum artık" diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin en sulak alanlarından biriydi! Tamamen kurudu...

Annesi 'yakınım' diyordu. 6 yıl sonra o işadamının babası olduğu ortaya çıktı

Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın

Polis aracının içinden çıkan şoke etti!