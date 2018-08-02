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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriAynı aileden 2 kişi öldü, can pazarı yaşandı... Hamile annesini sordu, gözyaşlarına boğuldu
GeriGündem Aynı aileden 2 kişi öldü, can pazarı yaşandı... Hamile annesini sordu, gözyaşlarına boğuldu
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İHA
02.08.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Aynı aileden 2 kişi öldü, can pazarı yaşandı... Hamile annesini sordu, gözyaşlarına boğuldu

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Aynı aileden 2 kişi öldü, can pazarı yaşandı... Hamile annesini sordu, gözyaşlarına boğuldu

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralı olarak yerde yatan çocuk hastaneye kaldırılan hamile annesinin durumunu defalarca sordu ve gözyaşlarına boğuldu.

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  • Erzincanda otomobil şarampole devrildi
  • Erzincanda otomobil şarampole devrildi
  • Erzincanda otomobil şarampole devrildi
  • Erzincanda otomobil şarampole devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rasim Demirtaş (66) idaresindeki 06 CCR 96 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçarak yolun altında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada, Naciye Demirtaş (67) olay yerinde, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Demirtaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trafik kazası sonrası can pazarı
daha fazla video için

Kaza sonrası ise can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan sürücü Rasim Demirtaş ile torunları Yasin (14) ve Şüheda Demirtaş (11) AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza mahalinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Yasin isimli çocuk annesinin hamile olduğunu belirterek sağlık görevlilerine defalarca annesinin durumunu sordu ve gözyaşlarına boğuldu.

Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aynı aileden 2 kişi öldü, can pazarı yaşandı... Hamile annesini sordu, gözyaşlarına boğuldu

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