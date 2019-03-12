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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.03.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Aynaya bakmaya korkuyordu, şimdi yüzü gülüyor

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Aynaya bakmaya korkuyordu, şimdi yüzü gülüyor

Antalya’da beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 8 aylık tedavisinin ardından protez dişlerini takıp aynanın karşısına geçti, gülücükler saçtı. Daha önce aynaya bakmaya bile korkan Öztürk, "Aynaya bakıp gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" dedi. 

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  • Ağlayarak ötenazi isteyen acılı kadın aylar sonra ilk kez gülebildi
  • Ağlayarak ötenazi isteyen acılı kadın aylar sonra ilk kez gülebildi
  • Ağlayarak ötenazi isteyen acılı kadın aylar sonra ilk kez gülebildi
  • Ağlayarak ötenazi isteyen acılı kadın aylar sonra ilk kez gülebildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

2 çocuk annesi Sunay Öztürk (41), yaklaşık 9 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Ailesinden kalan ilk emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk’ün üst ve alttan 10’ar olmak üzere toplam 20 dişi, kaplama için kesildi.

Bir müddet sonra hayal ettiği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, yine aynı polikliniğe geldi. İddiaya göre, azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın Öztürk'e burada kaplama işlemi gerçekleştirildi. Birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk’e antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. İlaçları kullanmasına rağmen ağrıları hiç dinmeyen Öztürk, azı dişiyle ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk, ağrılardan kurtulacağını sandı ancak ağrılar yine kesilmedi. 

1,5 AYDA 32 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine Öztürk, Antalya, Isparta ve Denizli’de doktor doktor gezmeye başladı. Ağrılarından kurtulmak için varını yoğunu satan Öztürk, gittiği hastanelerde de çeşitli kanal tedavileri gördü ve dişlerini çektirmeye devam etti. Tüm bunlardan sonuç alamayan Öztürk, kafasını saran ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, bu sefer ağrılardan kurtulacağını düşünmüşken yine hüsrana uğradı. 

DELİRTEN HASTALIK TEŞHİSİ KONULDU

Ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebilen Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu izah etti.

Burada ise kendisine halk arasında ‘delirten hastalık’ diye tabir edilen ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konuldu. Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk’ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı Öztürk'ün kalp kapakçığı açıldı, hipertansiyon hastası oldu. 

ÖTENAZİ İSTEMİŞTİ

Ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesine getirilen Öztürk, burada yapılan muayenenin ardından 12 Haziran günü ameliyata alındı. Ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesilen Öztürk, yaklaşık 2 haftalık hastane yatışının ardından taburcu edildi, ancak ağrıları buna rağmen dinmeyince yurt dışına giderek ötanazi yaptırmak istedi. 

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Yaşananlar sonrası psikolojisi olumsuz yönde etkilenen Sunay Öztürk’ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti. Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine yaklaşık 8 ay önce yatışı gerçekleşen Öztürk, Nöroloji Ana Bilim Dalında tedavi altına alındı. Ağrıları ilk günlerine göre azalan Öztürk, kendisine uygulanan farmolojik tedaviyle gün gittikçe kendisini daha iyi hissetmeye başladı. 

"Kesilen sinirler başka ağrılar oluşturdu" 
Güçlü ağrı kesiciler ve tedaviyle, sağ alt çenesinde kendisine hayatı zindan eden ağrının hafiflemesinin ardından protez diş provalarına giren Öztürk, daha önce Antalya’da girdiği tedavinin ağrılarını halen çektiğini söyledi. Öztürk, Ankara’daki tedavinin olumlu sonuç verip eski ağrılarını dindirdiğini söylerken, sinir kesilen bölgelerdeki ağrıların devam ettiğini ve bunun için ilaç tedavisinin 2 yıl boyunca süreceğini kaydetti. Hastalığını başlatan sağ çenesindeki ağrısının azaldığını dile getiren Öztürk, "Antalya’da son geçirdiğim ameliyatta diş hekimi tarafından kesilen sinirlerim keşke kesilmeseydi. Kesilen sinirlerin ağrısı şu anda ağrı yapıyor. Ama sağ alt çenemdeki ağrı Ankara’daki hocamızın sayesinde bir nebze olsun beni rahatlattı. O ağrım hafif seyrediyor. Ama o sinirlerin kesildiği bölgeleri hissetmiyorum, felçli gibi" diye konuştu. 
Tedavisinin sürdüğünü ifade eden Öztürk, "Ömer Karadaş hocam sayesinde sağ olsun çok ilgileniyor. İlaçlarla duruyorum şu anda. 2 senelik bir süre ilaç tedavisinin süreceğini söyledi doktorum. Aşağı yukarı 8 aydır kullanıyorum. Çok yüksek dozlarda ilaç alıyorum. İlaçları kullanmadığım zaman anında tetiklemeler oluyor. Hocamıza güveniyorum" dedi. 

1,5 yıl aradan sonra aynanın karşısına geçti 
8 aylık tedavinin ardından protez dişlerin hazırlandığını ancak sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar yüzünden kullanamadığını belirten Öztürk, 1,5 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Daha önce aynaya bakmaya korkan Öztürk, bu sefer gülücükler saçarak, "En azından dişler takıldı. Kullanamıyorum ama biraz daha rahatlattı beni. Her şeyi yiyemiyorum, yemeye gayret gösteriyorum. Şu anda gülüyorum. Dişlerim var. Ne kadar kullanamasam da dişlerimi takabiliyorum. Zorlanıyorum biraz ama yine de kullanmaya çalışıyorum. Aynaya bakıp da gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" ifadelerini kullandı. 

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Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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