Ayn El Arab nerede? Ayn El Arab haritası
Ayn El Arab, Suriye'de devam eden operasyonlar dolasıyla araştırılmaya başlandı. Bölgede kritik bir öneme sahip olan Ayn El Arab, nüfusunun büyük bir çoğunluğunda Kürt kökenli halkı barındırmaktadır. Peki, Ayn El Arab nerede yer alıyor? İşte, harita üzerinden Ayn El Arab hakkında detaylı bilgiler
Ayn El Arab ya da diğer bir isimle Kobani, Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir ilçedir. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. 54.681 nüfusa sahiptir. Nüfusunun yaklaşık %90'lık kesimini Kürtler oluşturmaktadır. Aynı zamanda kentte Türkmen (% 5), Arap (% 4) ve Ermeniler (% 1) de yaşamaktadır.
Kobani adı company (şirket) sözcüğünden gelir; 1911 yılında Bağdat Demir Yolu'nu yapan Deutsche Bank şirketine gönderme yapılmaktadır.
Osmanlı Devleti 170 köyün dahil olduğu bölgeye Osmanlıca "Arappınar" adını vermişti. İstasyonun etrafındaki şehir daha sonra büyüdü. O tarihlerde demiryolunun bugün sınırın böldüğü diğer bölgenin adına da Mürşitpınar adı verildi. Suriye Hükümeti 1980'lerde Araplaştırma politikaları gereğince Osmanlıca'daki Arappınar adını çevirerek (Ayn-el Arab) adını vermiştir.
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