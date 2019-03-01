AYM’den Van depremi kararı: Kamu özensizliği var, ihlal yok
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Van’da 9 Kasım 2011’deki ikinci depremde yıkılan ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği Bayram Oteli davasında kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin olayın üzerinden sekiz yıl ve ilk ihlal kararının ardından altı yıl geçtikten sonra sürpriz bir karar verdi.
AYM’nin kamu görevlilerinin de soruşturulmasına dönük ihlal kararının ardından İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznini ret kararına itirazın üç ayda sonuçlandırılması gerekirken, tebligat eksikliğinden Danıştay’ca geri çevrilip üç yılı aşkın süreyle karara bağlanmamasını “kamu makamlarının özensizliği” olarak nitelendirildi. İhlal kararı sonrası mutlaka savcılarca ceza soruşturması yapılması gerekmediği de vurgulanan AYM kararında, “Sözü edilen ihlal kararlarının gerekçesi gözetildiğinde bu kararların uygulanmasının ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesini ya da doğrudan soruşturma açılmasını zorunlu hâle getirdiği söylenemez. Tebligatın tamamlanması ve itirazın karara bağlanması bakımından kamu makamlarının daha özenli davranmaları gerektiği açık olmakla birlikte gecikmenin tek başına etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal eder nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle