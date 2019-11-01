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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AYM’den üç OHAL iptali

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AYM’den üç OHAL iptali

ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan ve yasa haline getirilen üç kritik düzenlemeyi iptal etti.

AYM ilk iptal kararıyla, FETÖ bağlantısından kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin ‘puanı eşit ya da düşük devlet üniversitelerine yerleştirilmeleri halinde de mezun oluncaya kadar ücret ödemeye devam etmelerini’ oyçokluğu ile iptal etti. AYM, ‘FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin eşlerine ait pasaportların da iptal edilmesi’ ile ‘kanun kapsamında alınan karar ve yapılan işlemlere açılan davalarda yürütmenin durdurulamaması’ hükmü için de iptal kararı aldı.

ÜCRET ÖDEME ŞARTI EŞİTLİĞE AYKIRI

AYM, kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin, yerleştirildikleri okulun devlet veya vakıf üniversitesi olmasına bakılmaksızın ücret ödemeye devam edeceklerine ilişkin düzenlemenin Anayasa’nın 13’üncü maddesinde güvence altına alınan ‘Eğitim ve öğrenim hakkı’na sınırlama getirdiğini belirtti. Kararda, uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ölçüsüz bir sınırlama içerdiği kaydedildi.

14 GÜN GÖZALTINA VİZE

AYM, ‘OHAL süresince gözaltı süresinin 14 gün olarak uygulanması, tutukluların avukatıyla yaptığı görüşmelerde kayıt alınması, görevlinin hazır bulunması, belgelere el konulması veya görüşmelerin sınırlandırılması, tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması’na yönelik iptal taleplerini ise reddetti. OHAL sürecinde bu uygulamalara anayasa vizesi verildi. 

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