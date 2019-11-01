AYM’den üç OHAL iptali
ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan ve yasa haline getirilen üç kritik düzenlemeyi iptal etti.
AYM ilk iptal kararıyla, FETÖ bağlantısından kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin ‘puanı eşit ya da düşük devlet üniversitelerine yerleştirilmeleri halinde de mezun oluncaya kadar ücret ödemeye devam etmelerini’ oyçokluğu ile iptal etti. AYM, ‘FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin eşlerine ait pasaportların da iptal edilmesi’ ile ‘kanun kapsamında alınan karar ve yapılan işlemlere açılan davalarda yürütmenin durdurulamaması’ hükmü için de iptal kararı aldı.
ÜCRET ÖDEME ŞARTI EŞİTLİĞE AYKIRI
AYM, kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin, yerleştirildikleri okulun devlet veya vakıf üniversitesi olmasına bakılmaksızın ücret ödemeye devam edeceklerine ilişkin düzenlemenin Anayasa’nın 13’üncü maddesinde güvence altına alınan ‘Eğitim ve öğrenim hakkı’na sınırlama getirdiğini belirtti. Kararda, uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ölçüsüz bir sınırlama içerdiği kaydedildi.
14 GÜN GÖZALTINA VİZE
AYM, ‘OHAL süresince gözaltı süresinin 14 gün olarak uygulanması, tutukluların avukatıyla yaptığı görüşmelerde kayıt alınması, görevlinin hazır bulunması, belgelere el konulması veya görüşmelerin sınırlandırılması, tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması’na yönelik iptal taleplerini ise reddetti. OHAL sürecinde bu uygulamalara anayasa vizesi verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle