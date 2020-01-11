AYM’den Türköne’ye ret

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Türköne, ‘tutuklamanın hukuki olmaması, makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluğa etkili itiraz hakkının kullanılamaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, mal varlığına tedbir konulması nedeniyle çeşitli anayasal hakların, cezaevindeki kısıtlamalar nedeniyle haberleşme hürriyetinin, siyasetçilerin açıklamaları nedeniyle masumiyet karinesinin, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği’ gibi gerekçelerle AYM’ye başvurmuştu. Mahkeme, sadece kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğü hakkı ihlal edildiği yönündeki başvuruları “kabul edilebilir” buldu. Ancak diğer başvurular için “kabul edilemez” değerlendirmesi yapıldı. Türköne, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 Ağustos 2016’da tutuklanıp ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.