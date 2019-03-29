AYM’den tanığı sorgulamadan cezaya kırmızı kart
ANAYASA Mahkemesi (AYM) 1. Bölümü, başka bir sanığın tanık ifadesi ile DHKP/C terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkûm olan Onur U.’nun, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.
İhlal kararı ışığında tanık duruşmaya getirilecek ve sorgulama hakkı tanınarak, Onur U. hakkında yeniden yargılama yapılacak. Bireysel başvuru yoluyla, bu şekilde verilen mahkûmiyet kararlarına karşı yeniden yargılama yolu açıldı. AYM’nin 6 Mart’taki kararında özetle şöyle denildi:
BELİRLEYİCİ OLMUŞ
“Başvurucu, aleyhinde beyanda bulunan tanığı sorgulama imkânı bulamamıştır. Buna ilişkin somut bir gerekçe gösterilmemiştir. Tanığın duruşmada dinlenmemiş ve sorgulanmamış olmasının genel olarak yargılamanın hakkâniyetini zedeleyip zedelemediği belirlenmelidir. Sözü edilen tanığın ifadesinin mahkûmiyet hükmünün kurulmasında tek olmasa da belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Y.K.’nın beyanlarından sonra başvurucu hakkında yasal işlem başlatılmış, isnat edilen suçlama ile başvurucu arasındaki bağlantı bu beyana dayanılarak kurulmuştur. Sonuç olarak başvurucuya beyanları mahkûmiyette belirleyici ölçüde esas alınan tanığı sorgulama veya sorgulatma imkânı verilmediğinden ve savunma haklarının korunması için hiçbir tedbir alınmadığından başvurucunun hakları Anayasa’nın 36. maddesindeki güvencelerle bağdaşmayacak ölçüde kısıtlanmıştır. Başvurucunun aleyhinde beyanda bulunan tanığı sorguya çekme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”
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