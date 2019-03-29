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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den tanığı sorgulamadan cezaya kırmızı kart

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den tanığı sorgulamadan cezaya kırmızı kart

ANAYASA Mahkemesi (AYM) 1. Bölümü, başka bir sanığın tanık ifadesi ile DHKP/C terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkûm olan Onur U.’nun, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

İhlal kararı ışığında tanık duruşmaya getirilecek ve sorgulama hakkı tanınarak, Onur U. hakkında yeniden yargılama yapılacak. Bireysel başvuru yoluyla, bu şekilde verilen mahkûmiyet kararlarına karşı yeniden yargılama yolu açıldı. AYM’nin 6 Mart’taki kararında özetle şöyle denildi:

BELİRLEYİCİ OLMUŞ

“Başvurucu, aleyhinde beyanda bulunan tanığı sorgulama imkânı bulamamıştır. Buna ilişkin somut bir gerekçe gösterilmemiştir. Tanığın duruşmada dinlenmemiş ve sorgulanmamış olmasının genel olarak yargılamanın hakkâniyetini zedeleyip zedelemediği belirlenmelidir. Sözü edilen tanığın ifadesinin mahkûmiyet hükmünün kurulmasında tek olmasa da belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Y.K.’nın beyanlarından sonra başvurucu hakkında yasal işlem başlatılmış, isnat edilen suçlama ile başvurucu arasındaki bağlantı bu beyana dayanılarak kurulmuştur. Sonuç olarak başvurucuya beyanları mahkûmiyette belirleyici ölçüde esas alınan tanığı sorgulama veya sorgulatma imkânı verilmediğinden ve savunma haklarının korunması için hiçbir tedbir alınmadığından başvurucunun hakları Anayasa’nın 36. maddesindeki güvencelerle bağdaşmayacak ölçüde kısıtlanmıştır. Başvurucunun aleyhinde beyanda bulunan tanığı sorguya çekme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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