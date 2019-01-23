AYM’den sendikal özgürlük tazminatı
Anayasa Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi iki öğretmene, Diyarbakır’da sekiz yıl önce düzenlenen ‘anadilinde eğitime destek’ etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle kınama cezası verilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi.
AYM iki öğretmene ayrı ayrı 2 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 19 Eylül 2011’de düzenlenen ‘anadilinde eğitime destek’ etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle Y.G. ve Y.K. adlı iki öğretmene kınama disiplin cezası verildi. Cezanın iptali istemiyle, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nde açılan dava reddedilince, 2015’te AYM’ye bireysel başvuruda bulunuldu. AYM, 26 Aralık’ta başvurucuların ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiğine’ oybirliği ile karar verdi. Kararda özetle şöyle denildi:
HUKUKİ YARAR VAR
“AYM başvuruculara kınama cezası verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve bu nedenle başvurucuların toplantı özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.İfade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Yeniden yargılama kararı verilmesi, ihlale yol açan yargılama sürecine muhatap olan başvurucuların bu sürede uğradığı bütün zararları gidermemektedir. Üstelik başvurucuların muhatap olduğu yargısal süreç devam etmektedir. Eski hale getirme kuralı çerçevesinde ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için toplantı özgürlüklerinin ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle ve yeniden yargılama suretiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvuruculara ayrı ayrı net 2.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir.”
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