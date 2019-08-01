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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AYM’den sahte tablo kararı

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AYM’den sahte tablo kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), ünlü ressam Van Gogh’un taklit eserinin ‘dolandırıcılık gibi suçlarda’ kullanılmasını önlemek için müzede alıkonulmasının mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi. Kararda, sahte veya taklit tabloların alıkonulmasına ilişkin bir kanuni düzenleme bulunmadığı anlatıldı.

Dava dosyasına göre Cengiz T., yaklaşık 7 yıl önce İstanbul’da eski eşya satan bir pazardan ünlü ressam Van Gogh’un ayakta duran ‘Orphan Man’ adlı deseninden yararlanılarak yapılmış taklit bir tablo satın aldı. Cengiz T., dört yıl evinde tuttuktan sonra tablo ile birlikte Ordu’ya hareket etti. Yoldayken Tokat İl Emniyeti Müdürlüğü ihbar üzerine operasyon düzenledi ve tabloya el konuldu. Mimar Sinan Üniversitesi Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden alınan raporda tablonun taklit olduğu bildirildi. Bu rapor üzerine Tokat Savcılığı Cengiz T. ve arkadaşları hakkında takipsizlik kararı verdi. Ancak tablonun müzede alıkonulması talebinde bulundu.

HAK İHLALİ

Kararın ardından Cengiz T., Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda satın alınması ve bulundurulması kanunen yasak olmayan tablonun müsaderesine karar verildiği, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü de kararla mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararın bir örneği yeniden yargılama için Zile Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi.

Kararın gerekçesinde özetle şöyle denildi: “Somut olayda taşınır kültür ve tabiat varlığı niteliğinde olmayan sahte veya taklit olduğu anlaşılan eşyanın müzede alıkonulabilmesi veya müsadere edilebilmesine yönelik herhangi bir hükme yer verilmediği görülmektedir. Buna göre söz konusu tablonun suç konusu olmadığı gibi ilgili kanun hükümlerine göre bulundurulmasının da yasak olmadığı anlaşılmaktadır. Anayasa’nın 35. maddesinde mülkiyet hakkının en temel güvencelerinden biri olan müdahalenin kanuna dayalı olması ölçütü, bireyleri kamu makamlarının keyfî ve öngörülemez müdahalelerinden korumayı amaçlamaktadır. Somut olay bakımından ise Yargıtay içtihadına aykırı olarak müzede alıkonulma yerine müsadere kararı verildiği anlaşılmaktadır. Mevcut hâliyle somut olay bağlamında başvurucunun mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir.”

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