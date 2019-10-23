AYM’den polise orantısız güç uyarısı
ANAYASA Mahkemesi (AYM) 2013’te Ankara’da protesto gösterisine polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalesinde yaralanan iki öğretmenin bireysel başvurusunu kabul etti ve hak ihlali kararı verdi. AYM, Öğretmenler Günü’ndeki gösteride yaralanan Y.Ş. yönünden ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı’nın, C.B. yönünden ise ‘eziyet yasağı’nın, her iki başvurucu yönünden ise ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetti.
ÖRNEK NİTELİĞİ TAŞIYOR
AYM, kararın bir örneğini yeniden soruşturma yapılmak üzere, daha önce “Kovuşturmaya gerek yok” kararı veren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Polise, “yasaya uygun davranması ve orantısız güç kullanılmaması” uyarısı niteliğindeki karar, protesto gösterilerinde yaralanan göstericiler açısından örnek niteliği taşıyor.
Kararda, kolluk görevlilerinin kimliklerinin belirlenmesi, savunmalarının alınmasıyla ilgili başsavcılık tarafından girişimde de bulunulmadığı kaydedildi. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda yaralanmaların, kolluk görevlilerinin eylemlerinden kaynaklandığının kabul edilmesine rağmen kapsamlı kamera görüntüsü araştırmasına gidilmediği belirtildi. AYM kararında “Zorunlu bir sosyal ihtiyacı karşılamayan ve orantılı da olmayan müdahale, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun değildir” denildi.
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