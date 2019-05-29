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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.05.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret

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AYM'den Özhaseki ve Zeybekci'nin başvurularına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle açtıkları davaların reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kılıçdaroğlu, Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 2011'de İzmir'de düzenlediği bir mitingde, Kayseri'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarında bulundu.

Özhaseki'nin, söz konusu konuşmayla ilgili Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı davada, mahkeme, "sarf edilen sözlerin eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel haklara saldırı niteliğinde olduğu"na hükmetti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının başvurusu üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozarak, "konuşmanın eleştiri sınırları içerisinde olduğunu, kişilik hakkı ihlalinin kabul edilemeyeceği" hükmüne bağladı.

Yargıtayın bozma kararının ardından, yerel mahkemenin davanın reddine karar vermesi üzerine Özhaseki, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı.
Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna hükmetti.

Kararın gerekçesinde, "Başvuruya konu olayda eleştiriyi dile getiren kişinin bir siyasetçi ve özellikle ana muhalefet partisi lideri olduğu unutulmamalıdır.
Demokratik bir sistemde siyasetçilerin birbirlerini eleştirmeleri halka hizmet etme yarışının bir parçasıdır. Dolayısıyla bir siyasetçinin, herhangi bir belediyede yaşanan olaylar hakkında görüşlerini açıklamasının demokratik bir siyasetin doğal bir sonucu olduğu kabul edilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Nihat Zeybekci'nin başvurusu

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ise 2012'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kişilik hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava reddedildi.

Kararın, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanması üzerine Zeybekci, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı.
Yüksek Mahkeme, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle Zeybekci'nin başvurusunu kabul edilemez buldu.

Kararda "ifade özgürlüğü"ne vurgu yapılarak, şu görüşe yer verildi:

"İfade özgürlüğü, özellikle seçmenlerini temsil eden, onların taleplerini, endişelerini ve düşüncelerini politik alana aktaran, çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için büyük önem arz eder. Bu nedenle politikacıların, halkın siyasi görüşlerine katkıda bulunma ve kitleleri aydınlatma görevleri de göz önüne alınarak mahkemelerce bu kimselerin açıklamalarına ancak istisnai olarak müdahale edilmesi uygun olacaktır."

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