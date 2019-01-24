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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den müftü nikâhına vize

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AYM’den müftü nikâhına vize

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemenin ‘laiklik ilkesine aykırı olduğu’ iddiasıyla yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

Kararda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini bir kuruluş olmadığı, müftülerin ve müftülük personelinin de evlendirme memurlarından farklı bir statüde bulunmadığı, Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre önce resmi sonra dini nikâh kıydıklarına dikkat çekildi. Kararda özetle şöyle denildi:
“Kural, İslam dinine mensup bireylerce din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir ihtiyaç olarak görülen dini törenin yapılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir düzenleme niteliğindedir. Evlendirme memurlarının evlilik talebiyle başvuran çiftlerin inançlarını sorgulama yetkisi yoktur. Bu itibarla kuralın bireylerin dini inanç ve kanaatlerini açıklama yönünde baskı oluşturduğu söylenemez.

Müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesi, resmi işlemlerde değişiklik öngörmediğinden hukuk düzeninin din kurallarına dayandırılmasına sebebiyet vermediği gibi evlenmenin dini töreninin yapılmasını kolaylaştırarak bireylerin din ve vicdan özgürlüğünü koruyucu işlev de görmektedir. Evlilik işlemlerine dini bir nitelik kazandırması söz konusu değil. Anayasa’nın 24. maddesindeki ‘Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin kısmen de olsa, din kurallarına dayandırılamayacağı’ hükmüne aykırı bir husus bulunmamaktadır.”

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