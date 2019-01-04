AYM’den maaş kesme cezasına iptal
ANAYASA Mahkemesi’nin (AYM) CHP’nin başvurusu üzerine yeni Meclis İçtüzüğü’ndeki bazı düzenlemelerin iptal istemine ilişkin gerekçeli kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
AYM, Meclis’ten geçici olarak çıkarılma cezasına çarptırılan milletvekillerinin maaş ve yolluklarında kesinti yapılması, bağımsız veya grup kurmamış parti milletvekillerinin tekliflerinin Genel Kurul gündemine alınmaması ve yoklama sınırlamasını Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. AYM, bir milletvekilinin bir yasama yılında verebileceği önerge sayısını birle sınırlandırılması, teklifler üzerindeki konuşma süresinin 5 dakikaya indirilmesi maddelerini Anayasa’ya aykırı bulmadı ve vize
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