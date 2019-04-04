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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
04.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den kumpas mahkûmiyeti

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
AYM’den kumpas mahkûmiyeti

Anayasa Mahkemesi, Taraf gazetesinde yayımlanan ‘Balyoz planı’ haberleriyle emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Doğan’a 8 bin TL tazminat ödenmesine, yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.

RESMİ Gazete’de yayımlanan kararın gerekçesinde, haberin kaynağı olarak gösterilen belgelerin dijital deliller olduğu, bu belgelerde Çetin Doğan’ın imzasının bulunmadığı, ıslak ya da elektronik imzalı hiçbir belgenin de yer almadığı tespiti yapıldı. Haber dayanağı olarak gösterilen dijital belgelerde birçok zaman -mekan çelişkisi bulunduğunun, ilgili belgelerin bir kısmının sahte olduğunun kesin olarak tespit edildiği belirtildi. Kararda, özetle şu değerlendirme yapıldı:

BELGELERİ ARAŞTIRMADI

“Davaya bakan ilk derece mahkemesi, haberlerin kaynağı olan belgelerin niteliği ve delil değerine ilişkin olarak başvurucu (Çetin Doğan) tarafından ileri sürülen hiçbir itirazı karşılamamış ve başvurucunun iddiaları ile ilgili hiçbir değerlendirmede bulunmamıştır. İlk derece mahkemesi yalnızca haberler üzerine bir ceza soruşturması başlatılmasını da göz önüne alarak haberlerin görünür gerçeğe uygun olduğunu ifade etmiştir. Oysa haberlerin yayımlanmaya başladığı dönemde Mehmet Baransu’nun bir takım belgeler ele geçirmesi ve bunları haber yapmış olması dışında bir görünür gerçeklik bulunmamaktadır. Söz konusu belgelerin 2003 yılında planlandığı iddia edilen bir darbe hazırlığına ilişkin olduğu göz önüne alındığında haberin güncel değeri nedeniyle gazetecinin olgusal isnatlara ilişkin araştırma yükümlülüğünü ikinci plana atmasını mazur gösterebilecek bir durumun da bulunmadığı anlaşılmaktadır.

ŞEREF VE İTİBAR HAKKI

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun açtığı tazminat davasının somut olayda gazetecilik etik ve ilkelerine uygun olarak iyi niyetle, topluma doğru ve güvenilir bilgi sağlama ödev ve sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediği konusunda bir değerlendirme yapılmaksızın reddedilmiş olması nedeniyle şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak ilk derece mahkemesinin başvuru konusu haberlerin görünür gerçeğe uygun olduğuna ilişkin gerekçesi, başvurucunun şeref ve itibar hakkı yönünden ilgili ve yeterli bir gerekçe olarak nitelendirilemez. Bu nedenle somut olayda devletin başvurucunun şeref ve itibar hakkı bağlamındaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilmiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

AYM’den kumpas mahkûmiyeti

BALYOZ’U BAŞLATAN BAVUL

TARAF gazetesinde 20, 21, 22, 23 ve 25 Ocak 2010 tarihlerinde ‘Balyoz darbe planı’ başlıklı çeşitli haberler yayımlandı. Haberlerde emekli Orgeneral Çetin Doğan, fotoğrafı kullanılarak ‘darbe planının hazırlayıcısı olarak’ gösterildi. Baransu, haberlerine dayanak gösterdiği belgeleri daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bavulla teslim etti. Savcılık da Balyoz soruşturmasını başlatarak çok sayıda askeri tutuklarken haklarında dava açtı.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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