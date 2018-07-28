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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
28.07.2018 - 20:42, Son Güncelleme:

AYM’den karar: 4.25 metrekare bir mahkûma yeter

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
AYM’den karar: 4.25 metrekare bir mahkûma yeter

Anayasa Mahkemesi, her mahkûm için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile birlikte 4.25 metrekarelik kişi başına düşen kullanım alanının yeterli olduğuna hükmetti.

DAVA dosyasına göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eski hâkim Mehmet Hani Baki, ‘FETÖ üyesi’ olduğu iddiasıyla tutuklanarak, Osmaniye 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Baki, 16 kişilik A-38 koğuşunda 25 kişiyle birlikte kaldığını belirterek kişi sayısının azaltılması talebiyle, İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Baki’nin başvurusu reddedildi. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz da reddedilince Baki, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM’nin talebi üzerine cezaevinin gönderdiği yazıda, A-38 odasının mevcudunun ortalama 25 olduğu, kişi başına düşen kullanım alanın 4.25 metrekare olduğu belirtildi. Cezaevi idaresi, ayrıca koğuşta uyumak ve dinlenmek için kullanıma tahsis edilmiş ranza sayısının 16 olduğunu, yaklaşık dokuz tutuklunun kapasite fazlalığı nedeniyle yer yataklarında yatmak zorunda kaldığını bildirdi. Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü, eski hâkimin başvurusunun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantısı tespit edilen pek çok kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulandığı hatırlatılarak, şöyle denildi : “Bu öngörülemeyen durum sonucunda ülke genelindeki tutuklu sayısı çok kısa süre -birkaç gün- içinde on binlerle ifade edilen sayılarla artmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün sonrasında bir dönem için hal böyle olmasına rağmen başvurucunun tutulduğu odanın her mahpus için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile birlikte 4.25 metrekarelik kişi başına düşen kullanım alanının bulunması nedeniyle bu konuda yeterli standartlara sahip olabildiği sonucuna varılmıştır. Zaman zaman kendisine ayrılmış yerdeki yatakta uyuyup ranzadaki yataklarda uyuyamamasının başvurucunun üzerinde ağır bir bedensel ve ruhsal yük oluşturduğu söylenemeyecektir.”

BAŞKANDAN KARŞI OY

Anayasa Mahkemesi 2. Bölüm Başkanı Engin Yıldırım karara karşı çıktı ve karşı oy yazısında, “Aşırı kalabalık koğuşlarda tutulma belli bir süre için anlaşılabilir bir gereklilikten kaynaklanmakla beraber somut başvuruda olduğu gibi bir yılı geçen uzunca bir süre tutuklu ve hükümlülerin böyle bir ortamda tutulmaları kabul edilemez. Başvurucunun da aralarında olduğu tutuklu ve hükümlülerin bir yıldan fazla bir süre dönüşümlü olarak tuvalet önünde yerde yatmak zorunda kalmaları insan haysiyetiyle bağdaşmamaktadır” dedi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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