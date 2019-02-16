AYM'den istinaf kararı: 2 yıla kadar hapis cezasına da temyiz
AK Parti istinaf yargılamasını hızlandıracak kanun teklifini TBMM’ye sunarken, Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) temyiz uygulamasını temelinden etkileyecek kritik bir iptal kararı çıktı.
AYM, bölge adliye mahkemeleri (istinaf) tarafından ilk derece mahkemesinin beraat kararının bozularak, ilk defa verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz yolunun kapalı olmasını anayasaya aykırı buldu. İptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, asliye ceza mahkemesinde beraat eden bir sanık, istinafta iki yıla kadar veya iki yıl hapis alırsa bu kararı artık Yargıtay’a taşıyabilecek.
AYM KARARI NASIL VERİLDİ
AYM kararına göre, Ankara’da bir asliye ceza mahkemesi, yargıladığı sanığa beraat verdi. Savcı, istinafa gitti. İlk derecede beraat eden ancak istinafta iki yıl ceza alan sanık, yasal engel nedeniyle temyize başvuramadı. Bunun üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ceza Muhakemesi Yasası’nın 286/d bendindeki bu düzenlemenin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. “d” bendindeki, “İlk derece mahkemelerinin görevine giren ve üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin her türlü bölge mahkemesi kararları temyiz edilemez” hükmünün iptali istendi.
OYÇOKLUĞU İLE İPTAL
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 27 Aralık’ta oyçokluğu ile bu düzenlemeyi iptal etti. AYM kararında özetle şöyle denildi:
“Yargılamanın makul bir sürede sonuçlandırılması ve usul ekonomisinin sağlanması amacıyla da olsa, hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet hükümlerinin denetime tabi kılınmamasının sanığa aşırı bir külfet yükleyeceği açıktır. Bölge adliye mahkemesince ilk defa verilen ve hürriyeti bağlayıcı ceza içeren mahkûmiyet hükümlerine karşı, denetim imkânının bulunmamasının hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik orantısız bir sınırlama getirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasının her türlü karara karşı temyiz yolunun kapalı olmasını öngören kuralın iptali gerekir.”
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