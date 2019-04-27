AYM’den ifade özgürlüğü kararı
ANAYASA Mahkemesi (AYM), eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, kitaplarında ‘intihal yaptığı’ iddiasının yer aldığı bianet.org’daki habere erişimin engellenmesinin ‘ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre ‘İntihal: Aradaki Farkı Bulun’ başlıklı haber 17 Ekim 2011’de www.bianet.org’da yayımlandı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, haberle kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla internet içeriğine erişimin engellenmesini istedi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği 8 Temmuz 2015’te engellenme kararı verdi. İtirazı reddedilen İPS İletişim Vakfı, 11 Eylül 2015’te AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM de 7 Mart’ta oybirliği ile ihlal kararı verdi. AYM kararı özetle şöyle: “Ülkenin eğitim politikasını tayin eden bakanlığın başına atanan bir bakanın eserlerinde intihal yaptığının tespit edilmesi ile ilgili bazı iddiaların yer aldığı haberin yayımlanmasının ‘kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda’ kuşku bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi başvurucu tarafından yayımlanan haberin içeriğine erişimin engellenmesine karar verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve bu nedenle başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.”
Karar haber siteleri açısından örnek niteliği taşıyor.
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