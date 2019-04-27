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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den ifade özgürlüğü kararı

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AYM’den ifade özgürlüğü kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, kitaplarında ‘intihal yaptığı’ iddiasının yer aldığı bianet.org’daki habere erişimin engellenmesinin ‘ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre ‘İntihal: Aradaki Farkı Bulun’ başlıklı haber 17 Ekim 2011’de www.bianet.org’da yayımlandı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, haberle kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla internet içeriğine erişimin engellenmesini istedi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği 8 Temmuz 2015’te engellenme kararı verdi. İtirazı reddedilen İPS İletişim Vakfı, 11 Eylül 2015’te AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM de 7 Mart’ta oybirliği ile ihlal kararı verdi. AYM kararı özetle şöyle: “Ülkenin eğitim politikasını tayin eden bakanlığın başına atanan bir bakanın eserlerinde intihal yaptığının tespit edilmesi ile ilgili bazı iddiaların yer aldığı haberin yayımlanmasının ‘kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda’ kuşku bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi başvurucu tarafından yayımlanan haberin içeriğine erişimin engellenmesine karar verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve bu nedenle başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.”

Karar haber siteleri açısından örnek niteliği taşıyor.

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