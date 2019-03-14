AYM’den ifade özgürlüğü kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) kitlesel eylemler yapan bazı grupların kolluk güçleri ile karşılaştıklarında ve gözaltılar sırasında sık sık kullandıkları, “Katil polis hesap verecek” sloganını “polise hakaret suçu” olarak değerlendirmedi.
AYM, yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında atıldığında bu sloganın “rahatsız edici bir içeriğe” sahip olmasına rağmen, kolluğun muamelesine karşı eleştiri amacıyla atıldığı ve genel nitelikli olduğuna vurgu yaptı. AYM, İstanbul’da yedi yıl önce Paylaşma ve Dayanışma Derneği’nde yapılan arama ve gözaltı işlemi sırasında, polise karşı çıkan dernekte ve polis otosunda, “Katil polis hesap verecek, direne direne kazanacağız, baskılar bizi yıldıramaz” şeklinde slogan attıkları için polise hakaretten mahkûm olan üç öğrencinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.
ÖRNEK NİTELİĞİ TAŞIYOR
AYM kararı, ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İhlal kararı nedeniyle üç öğrenci yeniden yargılanarak beraat edecekler. AYM kararı bu şekilde mahkûm olan eylemciler yönünden de lehte örnek niteliği taşıyor.
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