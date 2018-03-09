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    AYM’den emsal karar

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    09.03.2018 - 02:01 | Son Güncelleme:

    ANAYASA Mahkemesi (AYM), Gümüşhane’den, Trabzon’a doktorsuz ambulansla nakil sırasında Ö.N.’nin krize girip ölmesi olayının on yılı aşkın süredir aydınlatılamamasını yaşama hakkının usul boyutunun ihlali olduğuna karar verdi.

    Bu süreyi “makul” kabul etmeyen AYM, temyizdeki davayla ilgili “iç hukuk yollarının tüketilmediği” gerekçesiyle ret karar yerine oybirliği ile ihlal kararı verdi. AYM, Ö.N.’nin, ağabeyi M.C.’nin bireysel başvurusunu 7 Şubat’ta görüştü ve oybirliği ile kabul etti. AYM, ağabeyi haklı buldu ve 27 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. Örnek niteliği taşıyan ihlal kararı, “bilgi” için temyiz incelemesini yapan Yargıtay ve Adalet Bakanlığı’na da gönderildi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, olayla ilgili bir doktorla ilgili beraat kararı verildiği, olay günü hastanede nöbetçi olan diğer bir doktor hakkındaki davanın ise temyizde bulunduğu vurgulandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , aym , karar , gündem
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