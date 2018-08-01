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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
01.08.2018 - 20:44, Son Güncelleme:

AYM’den Elif kararı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
AYM’den Elif kararı

Anayasa Mahkemesi, harç protestosuna müdahale sırasında parmağı kırılan üniversiteli Elif’in davasında aldığı ceza ertelenen karakol komutanının yeniden yargılanmasını istedi. Mahkeme, öğrenciye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

ANAYASA Mahkemesi, toplumsal olaylarda orantısız şiddet kullanan kolluk görevlileri açısından emsal bir karara imza attı. Dava dosyasına göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölüm öğrencisi olan Eli Aydın Dost, harçlara yapılan zamlarla ile ilgili olarak bir grup arkadaşıyla toplanarak, rektörle görüşmek istedi. Özel güvenlik görevlileri öğrencileri ikna edemeyince bölgeye Jandarma Karakolu Komutanı A.Y. ve emrindeki askerler geldi. İddiaya göre, A.Y.’nin “Şunların kafalarını kırın, dağıtın” talimatı üzerine öğrencilere müdahale edildi.

KASTEN YARALAMADAN DAVA

Müdahale esnasında öğrenci Dost’un sağ el 4’üncü parmağı kırıldı. Yapılan suç duyurusu üzerine A.Y. hakkında, ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. Trabzon Asliye 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, karakol komutanına 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme verilen cezanın 2 yılın altında olması nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) hükmetti.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI

Kararın kesinleşmesinin ardından Elif Aydın Dost, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaparak kırılan parmağı nedeniyle 30 bin TL tazminat talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) İkinci Bölümü, Dost’un başvurusunu kabul ederek, kırılan parmağı nedeniyle 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme ayrıca, ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması’ için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Kararda sanığa verilen hapis cezasının, ilerleyen dönemde bir daha suç işlememesi halinde siciline de işlenmeyeceği belirtilerek özetle şöyle denildi:

ADALETE GÜVENİ ZEDELER

Öte yandan ceza yargılamasının HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı ile sonuçlanmış olması, kolluk görevlisinin sabit görülen eyleminden dolayı disiplin yönünden de hiçbir soruşturmaya tabi kılınmadığı ve hiçbir disiplin yaptırımı ile karşılaşmadığı tespiti ile birlikte ele alındığında cezasızlığın etkisini ağırlaştırmaktadır. Disiplin yönünden de kolluk görevlisinin eylemi için herhangi bir yaptırımla karşılaşmamış olması HAGB kararının bu tür eylemlerin hoş görülemeyeceğine yönelik algının zayıflaması yönündeki etkisini pekiştirmektedir.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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