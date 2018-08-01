AYM’den Elif kararı
Anayasa Mahkemesi, harç protestosuna müdahale sırasında parmağı kırılan üniversiteli Elif’in davasında aldığı ceza ertelenen karakol komutanının yeniden yargılanmasını istedi. Mahkeme, öğrenciye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
ANAYASA Mahkemesi, toplumsal olaylarda orantısız şiddet kullanan kolluk görevlileri açısından emsal bir karara imza attı. Dava dosyasına göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölüm öğrencisi olan Eli Aydın Dost, harçlara yapılan zamlarla ile ilgili olarak bir grup arkadaşıyla toplanarak, rektörle görüşmek istedi. Özel güvenlik görevlileri öğrencileri ikna edemeyince bölgeye Jandarma Karakolu Komutanı A.Y. ve emrindeki askerler geldi. İddiaya göre, A.Y.’nin “Şunların kafalarını kırın, dağıtın” talimatı üzerine öğrencilere müdahale edildi.
KASTEN YARALAMADAN DAVA
Müdahale esnasında öğrenci Dost’un sağ el 4’üncü parmağı kırıldı. Yapılan suç duyurusu üzerine A.Y. hakkında, ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. Trabzon Asliye 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, karakol komutanına 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme verilen cezanın 2 yılın altında olması nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) hükmetti.
AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI
Kararın kesinleşmesinin ardından Elif Aydın Dost, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaparak kırılan parmağı nedeniyle 30 bin TL tazminat talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) İkinci Bölümü, Dost’un başvurusunu kabul ederek, kırılan parmağı nedeniyle 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme ayrıca, ‘insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması’ için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Kararda sanığa verilen hapis cezasının, ilerleyen dönemde bir daha suç işlememesi halinde siciline de işlenmeyeceği belirtilerek özetle şöyle denildi:
ADALETE GÜVENİ ZEDELER
Öte yandan ceza yargılamasının HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı ile sonuçlanmış olması, kolluk görevlisinin sabit görülen eyleminden dolayı disiplin yönünden de hiçbir soruşturmaya tabi kılınmadığı ve hiçbir disiplin yaptırımı ile karşılaşmadığı tespiti ile birlikte ele alındığında cezasızlığın etkisini ağırlaştırmaktadır. Disiplin yönünden de kolluk görevlisinin eylemi için herhangi bir yaptırımla karşılaşmamış olması HAGB kararının bu tür eylemlerin hoş görülemeyeceğine yönelik algının zayıflaması yönündeki etkisini pekiştirmektedir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle