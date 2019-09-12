AYM’den dört tutuklama için ihlal kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklanan üçü savcı, biri avukat dört başvurucunun bireysel başvurusunu kabul etti.
AYM, FETÖ bağlantısı iddiasıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ihraç edilen ve tutuklanan eski Serik Savcısı Mustafa Açay’a ve eski Artvin Savcısı E.A’ya 27 bin 500’er lira, eski Alaşehir Savcısı Ali Aktaş’a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM, FETÖ üyeliği ile suçlanan Can Dündar’ın villasını fahiş fiyatla satın aldığı iddiasıyla tutuklanıp yargılanan avukat Bekir Mustafa Yılmaz’a ise 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, tutuklama kararlarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dört başvuruda da Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini’ kaydetti.
ÖRNEK NİTELİĞİNDE
İhlal kararlarında, “Anayasa Mahkemesi’nce, soruşturma makamlarının suç işlediğine dair belirtileri somut olgularla ortaya koymadan tutuklama tedbirine başvurdukları sonucuna varılmıştır” denildi. AYM kararında, hâkim ve savcılar başta FETÖ bağlantısından meslekten ihracın FETÖ üyeliğinden tutuklama için “tek başına kuvvetli belirti kabul edilemeyeceği” vurgulandı. Bu dört karar FETÖ tutuklamalarına dönük verilen ilk örnek ihlal ve tazminat kararı olurken, yargılamalar açısından da kritik önem taşıyor.
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