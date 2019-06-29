AYM’den Deniz Yücel’e tazminat kararı
ANAYASA Mahkemesi (AYM), ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından yaklaşık 1 yıl tutukluğun ardından tahliye edilen ve vatandaşı olduğu Almanya’ya dönen gazeteci Deniz Yücel’in bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi. AYM, Yücel’in “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine ve 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
‘TASDİK ETME’ KRİTERİ
AYM, Yücel’in faaliyetlerinin gazetecilik kapsamında olduğuna vurgu yaparken, terör örgütü PKK yöneticilerinden Cemil Bayık’la röportajını ‘gazetecilik’ kapsamında değerlendirdi. AYM, Yücel’in röportaj verenin (Cemil Bayık) açıklamalarını “tasdik edici bir tutum sergilediği”, “terör örgütünün propagandasını yaptırma amacıyla röportaj vereni yönlendirici sorular sorduğu” sonucuna ulaşılamadığına vurgu yaptı. Röportajın, “örgüt propagandası yapma saikiyle” gerçekleştirildiğine yönelik olguların da ortaya konulamadığı belirtildi. Yücel’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen diğer yazılarının da “politik eleştiri” niteliğinde ve dolayısıyla “ifade özgürlüğünün güvencesi” altında olduğu kaydedilen kararda, bu yazıların suç işlendiğini gösteren “kuvvetli belirti olarak kabulünün mümkün olmadığı” vurgulandı.
TUTUKLAMANIN KANUNİ DAYANAĞI VAR
AYM kararında Yücel’e uygulanan tutuklama tedbirinin ise kanuni dayanağı bulunduğu vurgulandı. Ancak kararda, Yücel’in tutuklanmasına dayanak gösterilen olguların temelde gazete yazılarından oluştuğu belirtilerek, “Gazetecilerin haber sağlayabilmek amacıyla olabildiğince çeşitli kaynakla görüşebilmesi mümkündür. Terör örgütü üyeleriyle irtibat kurmak gazetecilik dışında başka bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilmişse suçlama konusu olabilir. Bu durumda da bunun somut olgularla ortaya konulması gerekir” denildi.
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