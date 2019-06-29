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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AYM’den Deniz Yücel’e tazminat kararı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den Deniz Yücel’e tazminat kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM), ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından yaklaşık 1 yıl tutukluğun ardından tahliye edilen ve vatandaşı olduğu Almanya’ya dönen gazeteci Deniz Yücel’in bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi. AYM, Yücel’in “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine ve 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

‘TASDİK ETME’ KRİTERİ

AYM, Yücel’in faaliyetlerinin gazetecilik kapsamında olduğuna vurgu yaparken, terör örgütü PKK yöneticilerinden Cemil Bayık’la röportajını ‘gazetecilik’ kapsamında değerlendirdi. AYM, Yücel’in röportaj verenin (Cemil Bayık) açıklamalarını “tasdik edici bir tutum sergilediği”, “terör örgütünün propagandasını yaptırma amacıyla röportaj vereni yönlendirici sorular sorduğu” sonucuna ulaşılamadığına vurgu yaptı. Röportajın, “örgüt propagandası yapma saikiyle” gerçekleştirildiğine yönelik olguların da ortaya konulamadığı belirtildi. Yücel’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen diğer yazılarının da “politik eleştiri” niteliğinde ve dolayısıyla “ifade özgürlüğünün güvencesi” altında olduğu kaydedilen kararda, bu yazıların suç işlendiğini gösteren “kuvvetli belirti olarak kabulünün mümkün olmadığı” vurgulandı.

TUTUKLAMANIN KANUNİ DAYANAĞI VAR

 AYM kararında Yücel’e uygulanan tutuklama tedbirinin ise kanuni dayanağı bulunduğu vurgulandı. Ancak kararda, Yücel’in tutuklanmasına dayanak gösterilen olguların temelde gazete yazılarından oluştuğu belirtilerek, “Gazetecilerin haber sağlayabilmek amacıyla olabildiğince çeşitli kaynakla görüşebilmesi mümkündür. Terör örgütü üyeleriyle irtibat kurmak gazetecilik dışında başka bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilmişse suçlama konusu olabilir. Bu durumda da bunun somut olgularla ortaya konulması gerekir” denildi.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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