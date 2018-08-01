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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
01.08.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

AYM'den cinsel saldırıda emsal karar

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AYM'den cinsel saldırıda emsal karar

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması fiili olarak cezasızlık anlamına gelirCinsel saldırı eyleminin sonuçlarını hafifletmek için kullanılamaz

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yargılanan sanığa iyi hal indirimi yapılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına tepki gösterdi. Dava dosyasına göre, İzmir’de yaşayan 24 yaşındaki E.A., aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu, 2013 yılında düzenlenen bir açık hava partisine katıldı. Partinin ardından E.A. bir grup arkadaşıyla W.J.L.’nin evine gitti. W.J.L., G.C. ve E.A. ayrı odalara geçerek uyudu. E.A., sabah uyandığında G.C.’nin kendisinin göğüslerine ve karnına dokunarak mastürbasyon yaptığını fark etti.

RAPOR DEĞİŞTİ

E.A.’nın suç duyurusu üzerine savcılık, yaptığı soruşturmanın ardından G.C. hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemeye gelen raporda genç kadının ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Rapor nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesi “davaya konu eylemin nitelikli cinsel saldırı suçu” kapsamında kalabileceği gerekçesiyle dosyayı, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İkinci raporda ise E.A.’nın yaşadıklarının ruh sağlığını etkilediği ancak bunun ruh sağlığını bozacak derecede olmadığını bildirildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme ikinci raporu esas alarak, sanığa alt sınırdan ceza verdi. Ayrıca duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak indirimle toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra hükmün açıklanması geri bıraktı. E.A., 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu E.A.’nın başvurusunu kabul ederek, “kötü muamele yasağının” ihlal edildiğine karar verdi. AYM, sanık G.C.’nın yeniden yargılanmasına karar verdi.

MAHKEMEYE ELEŞTİRİ

AYM gerekçeli kararı özetle şöyle: “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı, ceza niteliğinde olmayıp kişiyi ceza tehdidi altında bırakmaktan ibarettir. Böylelikle sorumluluğu mahkeme kararıyla sabit olan eylemi -yeni bir suç işlemediği takdirde- fiilî olarak cezasız kalmaktadır. Mahkemenin, ceza tayini ve HAGB hususunda tam bir takdir yetkisi bulunduğu hâlde verdiği kararla bu yetkisini, söz konusu eylemlere hiçbir şekilde müsamaha edilmeyeceğini göstermek için kullanmak yerine toplumca hassasiyet gösterilen cinsel saldırı eyleminin sonuçlarını hafifletmek için kullanmayı tercih ettiği izlenimi vermiştir. Olaya özgü koşullar nedeniyle başvurucuya yönelik cinsel saldırının ağırlığı karşısında eylemi yapanın cezalandırılması yerine sadece ceza tehdidi altında bırakılmasına dair verilen kararın, bireylerin kötü muamele yasağına karşı korunması amacıyla alınan caydırıcı yasal önlemleri etkisiz kıldığı kanaatine varılmıştır.”

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