AYM’den biber gazına 40 bin lira tazminat

AYM örnek kararıyla, polisin “insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele yasağı” ile “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını” ihlal ettiğine hükmetti. Polisin biber gazlı müdahalesi sonucunda yaralanan B.Ö.G. ve S.K.’ya ayrı ayrı 20’şer bin liradan 40 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. AYM kararında, “Aynı zamanda devletin sokaktaki yüzünü temsil eden kolluğun güç kullanımında özellikle daha dikkatli ve profesyonel davranması icap etmektedir” denildi. Şiddet içermeyen barışçıl gösterilere karşı AYM, “Kamu makamlarından daha hoşgörülü bir tutum takınması beklenmektedir” uyarısı yaptı.