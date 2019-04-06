AYM’den Avukatlar Günü’nde avukatlara iyi haber
Anayasa Mahkemesi, velayet davasında müvekkilini savunurken karşı tarafa hakaretten ceza alan avukatın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararla müvekkillerini savunurken kullandıkları ifadelerden mahkûm olan avukatlara beraat yolu açıldı.
RESMİ Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, ayrıldığı Türk kocasına, ortak çocukları için velayet davası açan Kazakistan uyruklu kadının avukatlığını Kenan Gül, üstlendi. Avukat Gül, mahkemeye sunduğu dilekçede, “Davalı baba ahlaken dürüst olmayıp, davalı müvekkilime ve müşterek çocuklarına zarar vermiştir. Çalışmayı sevmemektedir, gayrimeşru işlerle uğraşmaktadır” dedi. Davalı koca kendisine hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu ve dava açıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada avukat Gül hakaretten 1500 TL adli para cezasına mahkûm olurken, ceza ertelendi. İtirazı reddedilen Gül, AYM’ye 10 Kasım 2015’te bireysel başvuruda bulundu.
AYM 1. Bölümü 19 Şubat’ta ihlal, yeniden yargılama ve tazminat kararı verdi. AYM, kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
AYM kararında, avukatın beyanlarının tamamının dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Kararda, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. İlk derece mahkemesinin, savunma görevini yerine getiren avukat hakkında cezaya hükmetmesinin zorunlu bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklandığını ortaya koyamadığı vurgulandı. Davada başvurucu avukatın, evlilik birliği bozulmadan önce ve bozulduktan sonra meydana gelen olaylar ile eski eşin tutum ve davranışları hakkında müvekkilinden edindiği bilgiler ile tez ve antitezlerini ileri sürdüğü vurgulanan kararda özetle şöyle denildi:
“Dilekçede karşı taraf dürüst olmamakla, çocuklarını kandırmakla, yalancı ve dolandırıcı bir mizaçta olmakla, çalışmayı sevmemekle ve gayrimeşru işlerle uğraşmakla itham edilmiş, çocuklarla yaşamaya uygun biri olmadığı anlatılmıştır. Başvurucu, karşı tarafın hal ve hareketlerini anlatmak için kullanmıştır. Avukattan iddia ve savunma araçlarını kullanırken ölçülü olması ve mesleğe yaraşır biçimde hareket etmesi beklenir ancak bu beklenti, kullanacağı her sözcüğü ölçüp tartmaya, fikir beyanında bulunmaktan kaçınmaya sevk edecek boyuta ulaşmamalıdır.”
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