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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den Avukatlar Günü’nde avukatlara iyi haber

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den Avukatlar Günü’nde avukatlara iyi haber

Anayasa Mahkemesi, velayet davasında müvekkilini savunurken karşı tarafa hakaretten ceza alan avukatın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararla müvekkillerini savunurken kullandıkları ifadelerden mahkûm olan avukatlara beraat yolu açıldı.

RESMİ Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, ayrıldığı Türk kocasına, ortak çocukları için velayet davası açan Kazakistan uyruklu kadının avukatlığını Kenan Gül, üstlendi. Avukat Gül, mahkemeye sunduğu dilekçede, “Davalı baba ahlaken dürüst olmayıp, davalı müvekkilime ve müşterek çocuklarına zarar vermiştir. Çalışmayı sevmemektedir, gayrimeşru işlerle uğraşmaktadır” dedi. Davalı koca kendisine hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu ve dava açıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada avukat Gül hakaretten 1500 TL adli para cezasına mahkûm olurken, ceza ertelendi. İtirazı reddedilen Gül, AYM’ye 10 Kasım 2015’te bireysel başvuruda bulundu.

AYM 1. Bölümü 19 Şubat’ta ihlal, yeniden yargılama ve tazminat kararı verdi. AYM, kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

AYM kararında, avukatın beyanlarının tamamının dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Kararda, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. İlk derece mahkemesinin, savunma görevini yerine getiren avukat hakkında cezaya hükmetmesinin zorunlu bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklandığını ortaya koyamadığı vurgulandı. Davada başvurucu avukatın, evlilik birliği bozulmadan önce ve bozulduktan sonra meydana gelen olaylar ile eski eşin tutum ve davranışları hakkında müvekkilinden edindiği bilgiler ile tez ve antitezlerini ileri sürdüğü vurgulanan kararda özetle şöyle denildi:
“Dilekçede karşı taraf dürüst olmamakla, çocuklarını kandırmakla, yalancı ve dolandırıcı bir mizaçta olmakla, çalışmayı sevmemekle ve gayrimeşru işlerle uğraşmakla itham edilmiş, çocuklarla yaşamaya uygun biri olmadığı anlatılmıştır. Başvurucu, karşı tarafın hal ve hareketlerini anlatmak için kullanmıştır. Avukattan iddia ve savunma araçlarını kullanırken ölçülü olması ve mesleğe yaraşır biçimde hareket etmesi beklenir ancak bu beklenti, kullanacağı her sözcüğü ölçüp tartmaya, fikir beyanında bulunmaktan kaçınmaya sevk edecek boyuta ulaşmamalıdır.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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