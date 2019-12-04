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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
04.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AYM’den AOÇ’ye yapılaşma vizesi

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AYM’den AOÇ’ye yapılaşma vizesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılaşmaya açılmasının iptali talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM, düzenlemeyi Anayasa’ya uygun bulurken, AOÇ’nin tarım arazisi dışında kullanılmasına vize verdi. Tarım arazilerinin daha fazla kamusal yarar doğması halinde başka amaçla kullanılmasında anayasal engel olmadığı vurgulanan kararda, bunun kanun koyucunun takdirinde, AYM’nin denetim yetkisi dışında olduğu belirtildi. 2 Temmuz 2018’de, 703 sayılı KHK ile AOÇ Kanunu değiştirilerek, çiftlik arazisi kullanıma açıldı. AOÇ alanı içine Cumhurbaşkanlığı ve Ankapark yaptırılırken CHP iptal talebiyle AYM’ye başvurdu. İptal dilekçesinde AOÇ’nin Atatürk’ün kişisel mülkü olduğu, 11 Haziran 1937 tarihli yazıyla Hazine’ye bağışlandığı, bağışlamanın şarta bağlı ve mükellefiyetli işlem olduğu, KHK ile arazinin farklı bir amaçla kullanılmasına yol açıldığı savunuldu.

AYM, 16 Ekim’de başvuruyu oybirliği ile reddetti. CHP’nin dilekçesinin aksine AYM, “Arazinin AOÇ’ye şartlı ve mükellefiyetli geçtiği tespit edilememiştir” dedi. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, özetle şöyle denildi:

“Tapu kaydına göre mülkiyeti bir kamu kurumu olan AOÇ’ye ait arazinin tahsisine ilişkin kuralın kişilerin mülkiyet hakkını düzenleyen Anayasa’nın 35. maddesiyle ilgisi bulunmamaktadır. Anayasa koyucu, tarım arazilerinin sınırlılığını gözeterek bunların korunmasına ve amacı dışında kullanımının engellemesine yönelik tedbirler alınmasını bir ödev olarak devlete yüklemiş ise de bunun mutlak bir yasaklamayı ifade ettiği ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına hiçbir koşulda izin verilemeyeceği söylenemez.”

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