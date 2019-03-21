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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 04:21, Son Güncelleme:

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar

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AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar

Anayasa Mahkemesi'nin bazı siyasi partilerin 2017 yıllına yönelik mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, 5 siyasi parti hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi 5 siyasi parti hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yüksek Mahkemenin bazı siyasi partilerin 2017'e ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğru Yol Partisi ve As Partinin kesin hesap incelemelerinde, parti genel merkezine ait 2017 yılı kesin hesabı ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği tespit edildi.

Ayrıca söz konusu partilerin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu gerekçelerle Doğru Yol Partisi ile As Parti hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve aynı Kanun'un 111'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı.

Millet ve Adalet Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi ile Güven Adalet ve Aydınlık Partisinin kesin hesaplarına ilişkin incelemeler yapan Anayasa Mahkemesi, söz konusu partiler hakkında mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması ve il örgütlerinin kesin hesaplarının sunulmamasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu tespitinde bulundu.

Yüksek Mahkeme bu partiler hakkında da yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Ayrıca söz konusu 5 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden 2017 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.

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