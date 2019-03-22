AYM’den 5 partiye suç duyurusu
ANAYASA Mahkemesi, 2017 yılı hesaplarının mali denetimi sırasında 5 siyasi parti hakkında mali denetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. AYM, partilerin kesin hesaplarının denetimi yapılamadığından 2017 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına da hükmetti.
Doğru Yol Partisi ve As Parti’nin kesin hesap incelemelerinde, parti genel merkezine ait 2017 yılı kesin hesabı ile MKYK tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği belirlendi.
Millet ve Adalet Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi ile Güven Adalet ve Aydınlık Partisi’nin kesin hesaplarının incelemesine göre de bu üç partinin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle