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    AYM’den 24 Haziran vizesi

    Oya ARMUTÇU ANKARA
    31.05.2018 - 22:27 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP’nin, siyasi partilerin ittifak yapmalarına olanak tanıyan yeni seçim yasasının, aralarında seçmen taşımayı öngören ve mühürsüz oyları geçerli sayan hükümlerinin de olduğu bazı maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu, dün oyçokluğuyla reddetti.

    Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 144 bin seçmeni taşıma kararının da dayanağı olan ve mühürsüz zarfların geçerli sayılmasına ilişkin tartışmalı düzenlemeleri içeren yeni seçim yasası anayasa vizesi aldı. CHP’nin başvurusu, 24 Haziran seçimlerini de yakından ilgilendirdiği için kritik önem taşıyordu. 24 Haziran’daki çifte seçimde anayasa vizesi alan bu yeni düzenlemeler ilk kez uygulanacak. CHP, ilgili kanunun 9 ayrı fıkra ve bentteki düzenlemelerinin iptali istemiyle AYM’ye başvurmuştu. CHP başvurusunda, yasanın ittifaka ilişkin düzenlemelerine yer vermemişti. CHP, seçim güvenliğini ihlal ettiği iddiasıyla, “Aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması” gibi hükümlerin iptalini istemişti.

    2’YE KARŞI 15 OYLA RET

    AYM dün 29 maddelik gündeminin üçüncü sırasındaki CHP’nin bu başvurusunu esastan görüştü ve aynı gün ret kararı verdi. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlığındaki AYM Genel Kurulu’nda iptali istenen düzenlemeler tek tek tartışıldı. AYM üyelerinin çoğunluğu düzenlemeleri anayasaya aykırı görmedi. CHP’nin iptal istemi 15 üyenin oyuyla reddedildi. İki üye ise karara katılmadı.
    AYM, gerekçeli kararını ve karşı oy gerekçelerini internet sitesinden yayınlayacak.

    İŞTE O MADDELER

    CHP’nin iptalini istediği, AYM’nin vize verdiği o maddeler şöyle:

    Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

    Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

    Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

    Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

    Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen ‘seçmenlerin ihbarı’ ibaresi,

    Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

    Yetkili seçim kurullarınca gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının, oy pusulasını geçersiz kılmaması.

    Etiketler: gazetehaberleri , madde , gündem
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