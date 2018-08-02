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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
02.08.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret

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AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret

ANAYASA Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "İkinci Bölümü 18/7/2018 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun (2) (B. No: 2015/2850) başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

OLAYLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan başvurucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, partisinin grup toplantılarında, bazı basın açıklamalarında ve televizyon programlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bazı iddialarını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu iddialara karşı, olayların yaşandığı tarihteki Belediye Başkanı tarafından açılan davada, Asliye Hukuk Mahkemesi başvurucu aleyhine manevi tazminata hükmetmiştir. Bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Başvurucunun onama kararına karşı yaptığı karar düzeltme başvurusu reddedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur. 

İDDİALAR

Başvurucu, dile getirdiği bazı iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürmüştür. Mahkemenin Değerlendirmesi: 6216 Sayılı Kanuna ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüne göre bireysel başvuruların, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Somut olayda başvurucunun Yargıtayın karar düzeltme talebinin reddine ilişkin nihai kararının öğrenildiği 14/5/2014 tarihinden itibaren otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 16/2/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir."

 

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