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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’de başkanlık yarışı: 30 oylama sonuçsuz

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AYM’de başkanlık yarışı: 30 oylama sonuçsuz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın dört yıllık görev süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle AYM Genel Kurulu’nda yapılan başkanlık seçimi, üç turda 30 oylamaya rağmen sonuçlandırılamadı. Başkanlık seçimine bugün devam edilecek.

ZÜHTÜ Arslan’ın yeniden aday olduğu seçimde, AYM üyeleri Sayıştay kontenjanından Meclis tarafından seçilen üye Rıdvan Güleç ve Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından seçilen Kadir Özkaya yarıştı. Üç aday da dün sabah ilk 15 ve öğleden sonraki 15 oylamada gerekli dokuz oyu alamadı. Seçim gündemiyle dün sabah toplanan AYM Genel Kurulu’nda ilk turda 15 oylama yapıldı, ancak sonuç çıkmadı. Genel Kurul öğleden sonra saat 14.00’te ikinci tur oylama için yeniden toplandı. Bu turda yapılan 10 oylamada adaylardan Arslan 7 oy, Güleç 5 oy, Özkaya ise 3 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmayınca Genel Kurul 15.30’da yeniden toplandı. 5 oylama sonucunda Arslan 7 oy, Güleç 6 oy, Özkaya da 2 oy topladı. Başkan seçilmek için AYM Genel Kurulu’nun 16 üyesinin 9’unun oyunu almak gerekiyor.

Erdoğan, Paksüt’ün yerine üye atayacak

2005’te 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından üst düzey yönetici kontenjanından seçilen AYM üyesi Osman Ali Feyyaz Paksüt, yaş haddinden 3 Kasım 2018’de emekli oldu. Paksüt’ten boşalan üyeliğe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 45 yaşını doldurmuş olmak şartıyla, üst düzey kamu yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl görev yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından bir isim ataması gerekiyor. Erdoğan, bu atama işlemini tamamlamasıyla birlikte AYM’ye 4’üncü ismi seçmiş olacak.

Yargıtay’da da seçim var

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in de görev süresi ilginç bir tesadüfle yine 10 Şubat’ta sona eriyor. Başkan Cirit’in Hatay’da yapılan son Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda adaylığını resmen ilan ettiği kulislerde dile getiriliyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda başkanlık seçiminin de şubatın ilk haftası yapılması planlanıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa farklı bir aday çıksa bile Cirit’in çoğunluğun oyunu alarak yeniden başkan seçilmesi bekleniyor. Cirit, yeniden seçilmesi durumda yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020 tarihe kadar başkanlık görevini sürdürecek.

YENİDEN ADAY OLDU

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’a göre, Arslan’dan boşalacak başkanlık için yapılacak seçimin, görev süresinin sona ereceği 10 Şubat’tan önceki iki ay içinde sonuçlandırılması öngörülüyor. Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

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