AYM Yargıtay’ı işaret etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye için yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.
Mahkeme, 24 Haziran’da Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle, tutukluluk halinin devam edip etmemesi konusundaki kararın Yargıtay tarafından verilmesi gerektiğine işaret etti. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Berberoğlu’nun avukatları, tutuklama kararıyla ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği’ iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM kararı beklenirken Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmişti.
Anayasa Mahkemesi, başvurudan yaklaşık bir yıl sonra karar verirken “Başvurucunun yeniden milletvekili seçilmesinin hükümle birlikte uygulanan tutukluluğunun devamına engel oluşturup oluşturmadığının bu aşamada incelenmesi mümkün değildir” dedi. Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle tahliye talebine ilişkin başvuruyu Yargıtay 16. Ceza Dairesi reddetmişti. Avukatlar ret kararına karşı Yargıtay 17. Ceza Dairesi’ne itiraz etmişti. 17. Daire de itirazı reddederse, bu kez ‘yeniden milletvekili seçilmiş olması’ yönünden AYM’ye başvuru yapılabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle