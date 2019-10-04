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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AYM tahliye yolunu açtı

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AYM tahliye yolunu açtı

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında, 7 Mart 2013’te İstanbul’da düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşmalarında Abdullah Öcalan’ı ve terör örgütü PKK’yı övdükleri iddiasıyla ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açtı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bu suçtan Demirtaş’ı 4 yıl 8 ay, Önder’i ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Önder, 6 Aralık 2018’de Kandıra Cezaevi’ne girdi. Önder’in avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hak ihlali iddiasında bulundu.

AYM Genel Kurulu, dün yaptığı toplantıda Önder’in yaptığı konuşma nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlalin ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğini yerel mahkemeye gönderen AYM, bir örneği de cezaevine göndererek Önder’in serbest bırakılmasını istedi. Önder’e ihlalden kaynaklı 9 bin 150 TL manevi tazminat da ödenecek.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman sosyal medya hesabında “Sırrı Bey ile ilgili verilen karar sevindirci. Demirtaş dosyasından henüz bir haber çıkmaması ise izaha muhtaç” paylaşımda bulundu. Önder, çözüm sürecinin önemli adımlarından Dolmabahçe mutakabatı sürecinin aktörlerinden biriydi. 

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