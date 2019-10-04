AYM tahliye yolunu açtı
ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında, 7 Mart 2013’te İstanbul’da düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşmalarında Abdullah Öcalan’ı ve terör örgütü PKK’yı övdükleri iddiasıyla ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açtı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bu suçtan Demirtaş’ı 4 yıl 8 ay, Önder’i ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Önder, 6 Aralık 2018’de Kandıra Cezaevi’ne girdi. Önder’in avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hak ihlali iddiasında bulundu.
AYM Genel Kurulu, dün yaptığı toplantıda Önder’in yaptığı konuşma nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlalin ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılması için kararın bir örneğini yerel mahkemeye gönderen AYM, bir örneği de cezaevine göndererek Önder’in serbest bırakılmasını istedi. Önder’e ihlalden kaynaklı 9 bin 150 TL manevi tazminat da ödenecek.
Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman sosyal medya hesabında “Sırrı Bey ile ilgili verilen karar sevindirci. Demirtaş dosyasından henüz bir haber çıkmaması ise izaha muhtaç” paylaşımda bulundu. Önder, çözüm sürecinin önemli adımlarından Dolmabahçe mutakabatı sürecinin aktörlerinden biriydi.
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